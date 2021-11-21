自由廣場》談台灣自決的進程

◎ 歐瑋群

日前〈於是，台灣被賦予自決權力！〉一文，從國際法戰後佔領與政治重建的角度，清楚解釋了美台關係間特殊的法律關係，並以「拜登總統一句『台灣它自己決定』結語，即為賦予台灣自決權」作為總結。惟該文尚未提到的是，台灣未來將如何自決？

綜觀拜登的發言，係以TRA（臺灣關係法）為基礎，該立法目的就是維持西太平洋戰後秩序的穩定與和平，並確保台灣的單獨存在，要改變這個狀態必須和平且經過台灣人民的同意。但這不意謂著台灣人民自己宣告獨立就是完成自決。就算台灣人民有權決定未來，但更改旗號已經不是事實獨立狀態的改變，而是連法理狀態都變更的一種法律宣示，也就更改了西太平洋現狀及提升戰爭風險，所以美國政府不會表示支持，避免給了中國發起戰爭的理由。

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相反地，戰爭如果是由中國發起，那西太平洋的現狀就是由中國打破，戰爭已經開打了，這時美國才有理由表示願不願意支持更改旗號。

因此戰爭風險由何方引起，將決定台灣自決的進程，這也就是為何過去李前總統的「二國論」、陳前總統的「一邊一國論」，關於現實狀態的描述，與今日蔡總統的「四個堅持」相差無幾，但美國的政策反應落差頗大原因。

總而言之，西太平洋現有秩序既然是由戰爭所決定，要改變現狀就是要再打一場戰爭才有可能。所以法律上TRA授權的範圍有限，只涵蓋到確保台灣事實上的獨立及西太平洋現狀的維持，但行政作為上，美國政府會盡全力去阻止戰爭的發生與維持西太平洋的現狀。前英國首相布萊爾十八日表示，中國應該要意識清楚瞭解到「台灣不同於香港，而西方對這點存有強烈看法」，意即在此。

所以當談到「台灣自決」，即便台灣人民主觀上有自決權力，但也必須在符合西太平洋秩序穩定的客觀條件下，才有實現的可能，這一切緣由，皆來自舊金山和約簽訂後盟軍所建立的西太平洋秩序。

（作者為民間企業法務專員）

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