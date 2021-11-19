自由廣場》美國支持「台灣」作自己的主人

◎ 劉仕傑

拜習首次視訊會議甫結束，究竟會中有無談到「台灣獨立」，成為這幾天台灣與中國兩國社群媒體上熱烈討論的話題。而拜登總統在拜習會後針對是否支持台灣獨立，再度發出「拜登風格」式的模糊言論，引人熱議。

其實類似上述「拜登偽失言」加上「拜登＼國務院於事後緊急滅火」的劇本，已經不是第一次發生，恐怕也不是最後一次。台灣人如果有印象的話，今年八月份拜登接受ABC訪談是第一次，緊接著十月份在CNN市民大會是第二次，這次則是第三次。依此頻率來看，拜登政府幾乎是每隔一個月左右就會針對台灣議題發出驚人之語。

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看待台美關係，須從主客觀條件切入。以客觀條件來看，最常被提及的一詞為「堅若磐石」（rock-solid），無論是美國國務院或台灣外交部，「堅若磐石」已經成為描述台美關係現況且多次被提及的標準答案。

「堅若磐石」的客觀條件有多重因素，包括但不限於台灣於第一島鏈的戰略位置，美中長期對抗態勢以及台灣於全球半導體供應鏈不可或缺的重要性。台積電數次獲邀出席白宮半導體高峰會，即為顯例。

誠然，各個不同議題或多或少都是影響台美雙邊關係的變數，但雙邊關係結構面的撼動遠比外界理解來得困難。台美關係不會被單一議題決定，堅若磐石的底氣是台美共享民主理念的價值同盟。

吾人須注意的是，台美關係的主觀條件，繫於台灣人自己的主觀意志。拜登最近針對「台灣獨立」表示：「它是獨立的，它自己做決定」。意即，台灣人及台灣社會必須先凝聚「台灣前途由台灣人自行做主」共識。

拜登的潛台詞，也可解釋為「台灣的未來，不該繫於九二共識」。道理很簡單，九二共識的詮釋權，為中國國民黨及中國共產黨兩邊各執一詞。定義虛無飄渺的的九二共識，明顯不符拜登所謂「台灣自己做決定」的說法。

吾人相信，堅若磐石的台美關係最終將迎來台灣獨立。以台灣為名，方符合台灣社會的最大利益。台灣國內特定在野黨應早日認清國際現實，擁抱主流台灣民意，別再眷戀九二共識，方為台灣之福。

台灣已經是個主權獨立的國家，有天我們會驕傲宣布，我們是以台灣為名的新國家。

（作者為時代力量國際中心主任／前外交官）

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