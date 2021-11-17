自由廣場》跟中共談學術自由 無異與虎謀皮

◎ 陳啟濃

台大校長管中閔在校慶致詞時談到最近的清大海峽研究院新竹辦公室事件，提出合作與互訪都是學術自由的一部分，可以讓大學更進步的事，不應受政治力隨便介入。獲贈名譽博士的校友白先勇，也在會場提到當年傅斯年擔任校長，不准政府入校、不讓政府查台大，他認為這種精神應維持至今。

平心而論，管中閔如果不是裝傻，就是對中共政治文化不了解，中共沒有學術自由，中國所有的大學都要接受中共政治介入的任何安排，當然包括對台灣的政治滲透。跟沒有學術自由的政府進行互訪與合作，本身就不是一件單純的學術交流。況且中共對於台灣有整體的政治作戰策略，大學的交流當然包括在其中。

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台灣政府沒有侵害大學的學術自由，大學可以自主跟全世界所有國家的大學進行學術交流，但對中共治理的國家，學術自由的互訪與合作不可以存在不切實際的幻想與期待。所以與對岸的學術交流，大學自然應小心戒慎，不該淪為中共統戰工具。尤其中共不惜下重金挖掘人才、竊取技術。身為大學行政領導人員，豈可不慎！

至於白先勇的意見，則應先捫心自問，想想台大的過去。當年的政府設下的政治監控，對學生與教授的思想控制，甚至造成校友陳文成遭受暗殺的迫害。當年的暗藏危機清算的台大校園，又怎麼能跟今日的自由單純相互比較。相對地，台大校方與校友，更該珍惜目前的自由開明的政治氛圍，共同守護台灣自由民主的決心，不讓中共的陰謀得逞，因為跟中共談學術自由，無異與虎謀皮。

（作者是教育人員）

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