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自由廣場》我也是出身藍營…

2021/11/15 05:30

◎ 楊浩民

反共立場鮮明的退役陸軍少將于北辰先生，遭到不明人士恐嚇殺害全家，據推測可能是中國或其在台同路人、統派人士所為。于先生不見容於親中媚共的國民黨，轉型為政治評論員，擁有不少支持者。其實絕大多數台灣人民都是反對中共極權專制而且不願意被統一，為何歹徒只針對于先生？很簡單，就是因為于先生來自國民黨，讓已經變紅了的「中國國民」黨受不了他！

筆者同樣出身藍營，先父是來自中國的老榮民，全家長期以來都是國民黨忠實鐵票，但是自從國民黨阻擋軍購六十九次，三次政黨輪替下來，筆者就變綠了，原因也很簡單，就是因為國民黨變紅了！

國民黨從兩蔣時代的堅決反共變成了現在親中媚共，好笑的是他們還每年去大溪給最反共的兩蔣謁陵呢！更讓人氣憤的是，近年來藍營退將和立委荒謬叛國行徑不斷，包括去敵國聽訓，和中國高幹把酒言歡，還說共機擾台不算挑釁，說台灣西南空域ADIZ是中國領空等等等等，猛扯國軍後腿，打擊國軍士氣，國民黨中央不但沒有懲處這些人，甚至還列為不分區立委，這就是國民黨不得台灣人心的最主要原因！

老實說，如果國民黨重新回到像以前一樣堅決反共，筆者雖然還不考慮投票給他們，但起碼會看得起他們！而且這至少代表國民黨還是和台灣人站在一起的，抗拒共產黨侵略的立場是一致的，只是對於國旗國號的主張和綠營不同而已。但是實際上現在的國民黨根本連「反共」兩個字都不敢講，處處怕得罪中國，之前立委林為洲主張反共也被消音，完全自失立場和格調，這就當然只會更被人（包括共產黨）看不起了！

希望于先生能勇敢對抗惡勢力，繼續堅持立場說真話，我們絕不向邪惡中共屈服！

（作者為公務員，新北市民）

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