自由廣場》給蘇貞昌院長按個讚

◎ 胡文琦

媒體報導，針對在野的中國國民黨立委林為洲日昨在立法院質詢，民進黨新北市黨部日前與國立台北大學合辦公共政策研習班一案，質疑政治是否有不當進入校園之嫌疑時，行政院長蘇貞昌答詢表示，合辦活動不適當，不管是執政黨還是在野黨，「學校不應該跟政黨合辦活動」；如果學校是租借場地，也應避開。

林委員質詢時表示，民進黨新北市黨部十月二十三日與台北大學合辦「2021年公共政策研習班」，並且在台北大學校內場地舉行，本來限黨員參加後來又改掉等等。蘇院長答詢表示，這他不瞭解，也沒聽過。然而，對在野立委質疑「綠色新威權復辟？」時，蘇貞昌當下立即強調，「不對的事情就是不對」，否則就不是民主國家了。

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坦白說，筆者還真有些訝異、佩服！原本民進黨中央還在東拉西扯一些不是理由的理由來閃躲、搪塞外界質疑，沒想到，蘇院長竟是如此直率坦蕩：「不對就是不對」！誠如林為洲所言，當初在野民進黨不也曾主張「黨政軍應退出校園」？為何民進黨執政後卻可以進入國立大學合辦研習營？依據教育基本法明定，學校原本即不得為特定政治團體從事宣傳或活動云云。

令筆者佩服且認為應給「衝衝衝」按一個讚的原因是，蘇院長除表態學校不應該跟政黨結合或一起辦活動外，更直接以最高行政機關首長的高度強調，「此案不太適當」，甚至連學校如果是租借場地「也應避開」。這種不因黨派、顏色護短的正直，甚且能站穩「學術自由、校園乾淨」避免政治污染的閣揆格局，真心要給予高度肯定。

（作者為前中國國民黨發言人）

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