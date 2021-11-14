自由共和國》曾進發／往事如風

2017 04 23 攝于 嘉義 番路鄉《天宮石斛蘭》

◎曾進發／攝影詩人

多年以前

的妳 像一陣有曲線的風

輕輕拂過柳樹枝條 拂弄我的窗簾

風的曲線像妳粉頸的幅度被輕輕呵氣微顫

風輕輕的吹

景物又飄盪到了從前

時間悄悄地過濾了酸澀與苦味

風輕輕載著甜甜的柚子花香氣

拂過妳長髮的曲線腰身的曲線小腿的曲線

今夜 我以雙手枕著風

多年之後

當年的風還在輕輕的吹弄我新掛裝的窗簾

此刻我正輕輕的想問問

這有點兒柚子花甜香味的風呀

夜裡將如何輕輕的吹拂著熟睡的妳

髮絲的曲線眉毛的曲線脖頸的曲線腰身的曲線

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法