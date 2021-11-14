自由共和國》曾進發／往事如風

◎曾進發／攝影詩人
多年以前
的妳 像一陣有曲線的風
輕輕拂過柳樹枝條 拂弄我的窗簾
風的曲線像妳粉頸的幅度被輕輕呵氣微顫
風輕輕的吹
景物又飄盪到了從前
時間悄悄地過濾了酸澀與苦味
風輕輕載著甜甜的柚子花香氣
拂過妳長髮的曲線腰身的曲線小腿的曲線
今夜 我以雙手枕著風
多年之後
當年的風還在輕輕的吹弄我新掛裝的窗簾
此刻我正輕輕的想問問
這有點兒柚子花甜香味的風呀
夜裡將如何輕輕的吹拂著熟睡的妳
髮絲的曲線眉毛的曲線脖頸的曲線腰身的曲線
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