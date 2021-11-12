社論》情勢嚴峻 敵人還在國內

中國官方機構「清華海峽研究院」透過清大校友會，在國立清華大學設在台分支機構「新竹辦公室」，從事技術研發、攬才等業務。外界質疑中共滲透國內校園。。（資料照，記者洪美秀攝）

中國官方機構「清華海峽研究院」透過清大校友會，在國立清華大學設在台分支機構「新竹辦公室」，從事技術研發、攬才等業務。外界質疑中共滲透國內校園。進一步回溯過程，前清大校長陳力俊二○一三年就率清大一級主管去中國廈門洽談籌設，後由北京清華與新竹清華校友會對接。二○一六年，新竹辦公室於清大揭牌，由當時副校長吳誠文代表出席。說明校方之前參與頗深。新竹是我們的高科技重鎮，清大更是培育科技人才的重點大學，中國鎖定佈局，目的不言而喻。

清大校方在事件爆發時，先是撇清這是「部分校友成立」的推廣機構，又說「此機構不屬於清大」。做為行政單位，對於中共的潛伏機構，一無所悉，令人難以置信。事實上，前校長陳力俊曾稱，這是服務於加快海峽西岸經濟區和「一帶一路」建設，積極支援福建省及廈門市快速發展，「促進兩岸融合，推動福建自貿區發展」。這些話擺明是為中國的統戰工作服務，有在地協力者從中配合，讓敵人可以堂而皇之將手伸入校園。

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對參與者而言，或聲稱這是在當年的時空環境下，兩岸「單純」的學術交流活動。但若如此，為何還要費盡周章轉由清大校友會出面，並另透過基金會於校內承租辦公室。這透露主其事者非常清楚此事依照兩岸條例須經主管機關許可，打從開始就想繞道而行以規避法律，因而更凸顯目的絕非單純。這類以校友會、基金會等白手套的統戰模式，本就是中共慣用伎倆。中國利用馬政府門戶洞開的絕佳時機，在台灣校園廣設據點，又豈會僅止於清大。這幾年下來，對我們的損害已難估計，蔡政府現在要檢視所有大專院校，但因裁罰最高僅五十萬元，能否清查則尚待觀察。

中共利用「校友會」為幌子，擴大統戰效果，最具體是在八○年代成立的黃埔學校同學會，專門針對國軍退役將領進行統戰工作。近年衍生的「中山黃埔兩岸情論壇」，也成為部分舔中退役將領的獻媚平台。退役上將夏瀛洲在北京與解放軍將領見面時，說出「今後不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」等敵我不分的話，就是在這論壇。國民黨不分區立委吳斯懷等台灣退將，之前也以參與論壇名義，赴中出席統戰活動，並起立聆聽中華人民共和國國歌與習近平講話。我們的軍人夙夜匪懈保衛國家，卻有退將公然與中共觥籌交錯、共議吞併統一，是何等荒謬的情事。

夏瀛洲上週受訪中國鷹派官媒，再爆爭議。面對共機頻繁騷擾我空域，曾任空軍官校、國防大學校長的夏瀛洲卻說：「解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏」。空軍出身的將官，幫著敵人擦脂抹粉，正如行政院長蘇貞昌所言「非常可恥」，並指任何國家都不容其將領，甚至退役後，做這種危害國家的事，應該用法律加以制裁。蘇貞昌雖點出了這恐逾越言論自由的保障範疇，但依照現行法律，夏瀛洲是否違法，法界也無定論。

蔡政府上台後，雖強化國安法制，這類唱和中國統戰的言行，仍層出不窮，問題嚴重，但目前法制就是難收遏阻之效。去年實施的「反滲透法」，處罰雖重，但依其條件只能辦共諜大案。對於中國利用台灣民主的言論、結社自由，遊走於灰色地帶的一步步滲透， 我們常是被動應處，然而這才是最多數的案例。例如清大遭質疑有中共機構後，政府方全面檢視校園還有無漏網者。退將無恥無下限言行接二連三後，政府痛斥譴責，也只能坐視其繼續擾亂心防。配合對岸的在地協力者，難以超前防範，這是眼前的危機。

民主國家以法制因應中國威脅，可供借鏡。澳洲在二○一八年實施「外國影響力透明法」，規定任何機構或個人如果替外國政府在澳洲從事任何代理人活動，但未主動登記申報，即觸犯刑法。這是強制要求在地協力者先透明化，再界定行為合法與否；反觀台灣常在問題浮現後，才去調查在地協力者，這往往事倍且功半。歐洲議會近期已說要參照澳洲做法，以對抗中國政治干預。我們對此有過討論，但最後放棄法制化。面對中國進逼，國安高層曾說內外情勢嚴峻，敵人已在國內。蔡政府這段時間積極面對，但法制面不夠完備，國安也有所罅漏。只能說現在的情勢依然嚴峻，敵人也還在國內！

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