自由廣場》手術兼麻醉的雙刀流真的存在？

◎ 劉時凱

日前新聞報導，台北某婦產科醫院因詐領健保費遭裁罰一千萬元。因其在長達八年間，產婦在接受剖腹產手術時，沒有麻醉專科醫師在場；近日又有醫師執行漏尿手術，同時兼任麻醉和手術醫師，造成病患最終變成植物人，揭露出原來我們自豪的健保制度下，有如此大的漏洞。

醫療專業分工，目的在於把不同專業領域，給不同的人來負責，以達到一加一大於二的效果，就像任何團隊運動一樣，每個角色都有其專精和必要性，至於百年難得一見的雙刀流—大谷翔平，是否也會出現在如此醫療團隊中呢？很抱歉，並沒有！試想大谷有可能投球給翔平接球嗎？這當然是玩笑話，事關人命的醫療處置，當然得由專業的外科醫師和麻醉醫師來執行，若一人分飾兩角，麻醉和手術各零點五分，你是病患，願意接受這樣的醫療嗎？不管是減痛分娩（有人稱無痛）、剖腹生產，甚至漏尿手術的麻醉，都應交給麻醉醫師，讓手術醫師可以專注於手術台上的狀況，麻醉醫師全盤照護病患的生命徵象，才是完美組合。

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根據衛福部和婦產科醫學會的資料，近十年來生產事故逐年增加，顯見生產過程中，需要更多專業團隊照顧，而非由單一醫師或是單一團隊達成，也由於台灣生育率逐年下降，產婦更重視生產的品質，也會謹慎挑選生產場域，因此具水準以上的醫療機構，都會聘請專業的麻醉醫師，作為產房最後一道防線，也是重要的守護神。若一個生產機構，沒有專業的麻醉醫師作為後盾，如何提供好的減痛服務和剖腹產麻醉？更不要說是緊急剖腹產如此危險又重要的狀況。

所以，唯有雙保險的外科醫師加麻醉醫師才能提供最佳的照顧和保障，「偽」雙刀流，極度危險，也應當避免！

（作者是中國醫藥大學附設醫院婦幼麻醉科主任）

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