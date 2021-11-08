自由廣場》人民才是公投的頭家

◎ 鄭秀玲

朱立倫甫上任國民黨主席，就將年底四大公投定調為「倒閣公投」，而執政的民進黨則回以「四個不同意」。更有政務委員加入戰局，詆毀公投立場不同的小黨，真是令人傻眼。公民投票是人民直接民主的參與，不是二大政黨惡鬥的工具啊！臺灣實施直接民主的公投上，顯然還需要向全球實施公投最成功的瑞士多學習。

瑞士聯邦制政體有聯邦、地方邦及鄉市鎮三個級別。除了透過選舉選出這三級民意代表外，透過每年舉辦四次創制性公投與複決性公投，各級政府做任何決策皆採資訊公開且程序透明原則，倘若政府重要政策形成尚未達共識，貿然執行，則須面臨其公民以複決性公投否決，或另以創制性公投形成新政策。此制度充分體現了人民才是公投的主人。

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反觀我們即將舉行的四項公投案中，核四建在人口密集首都圈三十公里圈內，全球罕見，六百多萬北北基宜居民安全堪虞。更何況蓋了超過三十多年的核四機組老舊，根本無法再商轉。沒想到國民黨主席竟呼籲黨員支持重啟核四案，而民眾黨主席竟不敢反對此案，開放其黨員投票，讓人民看出這些政治人物置人民安全不顧。

至於「您是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」這公投案，有賴農委會盡一步釋疑，提出更嚴謹的管理和管制方案，主要是因為瘦肉精多殘留於內臟，美國人吃豬肉但幾乎不吃內臟，國人則不然。因此未來恐有不肖商人低價自美進口內臟，進而影響國人健康。

有關「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」公投案，則是環保和開發無法兼得的兩難抉擇，有賴政府和提案人雙方提供更多事證和論述（包括未來能源需求及新能源的供應及開發等）來說服人民。

公投投票日是否和大選同時實施這一案，也各有利弊，正反兩方有責任說清楚和講明白。

呼籲四大公投的提案人及反對方（執政當局）應更用心「以理服人」，而不宜操作成政黨惡鬥及人身攻擊。我深信優質的選民將就上述四項公共政策理性投票，做出睿智決定。

（作者為台灣大學經濟系兼任教授）

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