自由廣場》生物性農業廢棄物的循環利用

◎ 吳智遠

為防範非洲豬瘟，農委會於九月禁止廚餘養豬一個月，並自十月起有條件恢復。廚餘管理是重要的環保問題，養豬業曾是國內廚餘去化的主要管道，未來若基於長期防疫需要而全面禁用，牽動每年近五十萬噸回收生熟廚餘如何處理。此外，就環保署估計，每年更有約九十五萬噸廚餘未被回收，直接進了焚化爐，約佔每年焚燒垃圾量的三分之一。

除了強化源頭管理，推廣惜食減量、善用即期食物APP等作法以減少廚餘量外，對於無可避免還是會產生的大量廚餘（特別是生廚餘），環保署也擬定了其他措施，例如規劃興建生質能源廠，推動廚餘發電，預計至二零二四年，將有五座生質能源廠全面投入運作，每年共可處理二十三萬噸廚餘，發電四一九七萬度，並減少二點二萬噸碳排量。

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然而，廚餘除了是環保問題外，亦屬於農業衍生廢棄生質資源，大量生物性農業廢棄物亦可歸於此一範疇，依據最新版行政院主計總處「綠色國民所得編製報告」，二零一九年農業（涵蓋農、林、漁、畜、食品加工及批發市場等部門）廢棄物產生量四八六點九萬公噸，其中九十七點九％為生物性廢棄物，主要屬於以稻稈、稻殼、廢棄菇包為主的農產廢棄物，以及以禽畜糞佔絕大部分的畜產廢棄物，目前生物性農業廢棄物以傳統堆肥為主要處理方式。

上述廢棄生質資源中，有很大一部分仍富含植物生長所需要的養分，在自然界中也存在蚯蚓、黑水虻等生物可以扮演中間角色，將其轉化為對植物與土壤更有益的形式，蚓糞以及虻糞都被視為是相當良好的有機肥料以及土壤改良資材；從資源應用的角度來看，與其將廚餘等大量廢棄生質資源移作他用，再以其他方式補充土地肥份，或以盡可能將其保留於農業部門內，透過蚯蚓、黑水虻等生物協助，加以循環利用較有效率。

但蚯蚓及黑水虻養殖在國內雖已發展經年，尚未能形成規模化的產業，於前端廢棄生質資源取得、建場與產品開發，至後端商品推廣營銷，均存在大小問題，或賴有司從兼顧農畜生產、資源再生與環境保護的角度出發，思考是否可將其納入循環經濟的政策發展重點，以達成多贏的永續經營目標。

（作者為生技研究人員及經理人）

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