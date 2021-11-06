自由廣場》（青年時評）國民黨反美豬＝共產黨反台灣水果

◎ 劉哲瑋

蔡政府於去年八月二十八日宣布今年元旦將開放含萊克多巴胺美豬進口，隨即引爆朝野各種政治角力，國民黨甚至發動「反萊劑豬肉」公投，將含萊劑美豬污名化為毒豬、瘋豬肉，但國民黨卻在馬前總統任內開放「含萊劑美牛」進口，這不是自打臉？

目前台灣引用標準來自聯合國國際食品法典委員會（Codex）所公告之標準，所以要反對聯合國的國際標準，除非我們拿出更多科學證據。要拿出科學證據有多難？連歐盟要禁止萊克多巴胺也拿不出足夠證據，自一九九六年美國將歐盟上訴WTO，WTO以「歐盟評估科學證據不足」判歐盟敗訴，美國可據此對歐盟實施貿易報復。之後，美、歐又在WTO纏訟十年最終於二○○九年和解，歐盟以開放更多美牛換取美國不要再上訴、不要進行貿易報復。

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所以，目前就是沒有足夠科學證據可以證明萊克多巴胺問題，這也是為何歐盟最終要以開放更多美牛換取美國不要上訴、不要貿易報復，甚至CPTPP十一個成員國（包含台灣鄰國韓國、日本）都已開放含萊劑豬肉。

為何美豬、美牛進口如此重要？從美方的態度可以窺知一二。二○一二年，時任美國在台協會主席薄瑞光與美國在台協會台北辦事處處長司徒文，於同年六月都將美豬美牛進口與台美經濟談判掛夠；而掌管美國貿易談判的美國貿易代表署(USTR)，因為台灣禁止美豬美牛進口，而將台灣列入關切名單(list of concerns)中，每年公佈的年度貿易障礙報告，也都將台美經濟無法深化的問題指向這點。

由此可知美豬美牛進口議題已不完全是食安問題，還包括戰略、經濟的層面。

台灣千萬不要搞到跟泰國一樣。泰國與美國協商進口含萊劑豬肉十二年，泰國政府選擇一拖再拖，美國於是在去年底宣布對泰國進行「削減關稅優惠的報復措施」，而台灣跟美國協商美豬議題橫跨扁、馬、蔡政府，已超過十二年。

蔡政府選擇依照國際標準與國際接軌，這才能讓台灣在國際貿易上更被國際社會接受，因為沒有足夠科學證據就隨意禁止他國產品，這跟我們厭惡中國隨意封殺台灣農產品有何兩樣？希望台灣人在投票時想清楚。

（作者為臺灣大學政治學研究所學生，新北市民）

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