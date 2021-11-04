自由廣場》彭張事件9+1點觀察

◎ 劉明德

中國網球選手彭帥在十一月二日晚間發文，指控中共前副總理張高麗誘姦，始亂終棄。發文傳開後半小時，在中國，有關彭帥的消息「全網封殺禁評」。

有人說，彭帥與張高麗的故事，猶如房思琪故事的再版；不，兩者不同。房思琪與其國文老師之間是單純的男女關係，而彭帥與張高麗之間的關係，卻能真實反映中共治下的中國社會樣貌，以及中共頭目的作風，這包括：

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對別人、對女性不負責任：彭帥說「七年前我們發生過一次性關係，然後你升常委去北京就再沒聯繫過我。」

擅長唬弄：彭帥說「那天下午我原本沒有同意一直哭，晚飯是和你還有康潔阿姨一起吃的，你說宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我們人類連一粒沙都沒有」。經一番唬弄，彭帥也就不堅持了。

說謊高手：彭帥說「晚飯後我也並不願意，你說恨我！又說你這七年從未忘記過我，會對我好等等…你同我說你愛我，很愛很愛」，而事實上，全是謊言。

保密到家：彭帥說「從頭到尾你都是一直讓我保密和你的一切關係，更不可以告訴我媽和你有男女關係」，這就是中共的做事方式。

反道德：張高麗與彭帥發生性關係，而妻子竟能在門外把風！無言。

把人異化：彭帥說「很多時候我覺得我自己還是一個人嗎？我覺得自己是一個行屍走肉，裝，每一天都在裝，哪個我才是真的我？」在中共統治之下，誰能不裝？

時時防別人：彭帥說「你總怕我帶什麼錄音器，留下證據什麼的。」為什麼共產黨人要時時防別人？因為做了太多壞事。

道貌岸然：彭帥說「我問過你就算是你的養女你會逼她這麼做嗎？你今生做的這一切日後心安理得的去面對你的母親嗎？我們都很道貌岸然…」。在這些頭目心裡，私慾就是一切。

刪除所有作惡證據：彭帥一發博文，不到半小時就遭到中共的全網封殺、禁止評論，目的就是讓這件事情對中共的傷害減到最小。

除了這九點中共高幹真面目之外，整個事件也顯現出中國人活在恐懼當中：由於文章在三十分鐘之後被下架，很多中國網友想知道發生了什麼事情，卻只能用隱晦的方式影射，例如有人寫著「深夜吃瓜，咱也不敢說，咱也不敢問，咱也不敢發」。

台灣人，你還相信中共的話嗎？

（作者為德國柏林自由大學政治學博士，台南市民）

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