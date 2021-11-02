自由廣場》北約戰略重心轉向亞洲 劍指中國

◎ 姚中原

北大西洋公約組織（NATO），簡稱北約組織或北約，是冷戰初期兩強對峙下的產物，為世界上軍事力量最強大、最完整、最有效率的集體安全組織。參與北約的歐美國家高達卅個，基於對民主、人權及法治價值觀的共識，運用政治智慧融合軍事力量，維持歐洲安定已逾六十年。由於集體防衛合作的成功且擁有大量核武器和常規部隊，因此北約歷年來一舉一動或有重大計畫宣布，皆受到國際社會高度重視。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前接受英國金融時報專訪時公開表示，成立於一九四九年的北約，在其未來存在的基本理由中，重點之一將是抗衡來自中國崛起的安全威脅。他進一步說明，中國藉由其網路能力、最新科技和長程飛彈，正衝擊整個歐洲安全；如何使北約盟邦免於這些威脅，將完全取決於NATO下個十年的新「主義（doctrine）」。

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此外，史托騰柏格十月廿五日訪問芬蘭，與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召開記者會，重申NATO正在研擬新的戰略，預定明年在馬德里峰會上討論，另北約近來亦觀察到中國對台灣所發出的威脅性語言。由上述談話可知，北約的戰略重心將於二○二二年夏季轉向亞洲，並會以防禦中國威脅為主要目標。

其實，早在今年六月，NATO成員國領袖在比利時布魯塞爾召開高峰會時，就曾點名中國對北約造成「系統性挑戰」，並討論應重新調整北約戰略，以因應中國帶來的各種威脅。當時英國首相強生就公開表示，各國領袖們不想和中國陷入新冷戰，但事實是中國無所不在，他認為北約投入數十年時間專注俄羅斯後，未來也必須對中國提出新的戰略；此外，挪威總理瑟爾貝克(Erna Solberg)也明確地表達，當前北京在南海的各項軍事活動並非善意行為。

近年中共軍事崛起，除擁有全球第二大國防預算，最大的海軍，更大量投資於最新遠程核武器，建造大量導彈發射井，這些軍事發展都造成全球許多國家強烈不安。為了防堵中國軍力擴張，印太區域已紛紛建立新集體安全機制。今年九月由澳洲、英國和美國三國，仿效北約模式所成立的「AUKUS」（澳英美軍事聯盟），即顯示由於中共軍事的對外強勢作為，已增加區域國家的聯合防衛共識，以團結合作一起對抗中國。

目前極力關注或聚焦在印太地區的集體安全體系，已有「美日軍事同盟」和「澳英美軍事聯盟」等機制。未來「北約組織」再插手印太事務後，研判這些軍事聯盟，將能共同對中國產生極大嚇阻力量，並有利於預防或因應台海危機的發生。至於台灣，未來則可積極透過美國協助，爭取參與或觀察上述軍事聯盟的各種演訓，以瞭解國軍在聯盟作戰過程需配合事項與不足之處，強化聯盟作戰能力。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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