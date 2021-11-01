自由廣場》基本工資本勞外勞不脫勾 令人憤怒

◎ 陳佑安

明年基本工資調漲到月薪二萬五二五零元，約有四十七萬多名外籍移工適用。筆者對勞工一視平等，以下行文用本勞、外勞方便區分，請勞工團體不要來戰使用「外勞」一詞是族群歧視云云。

個人一直不懂，為何台灣必需「同工同酬」讓外勞跟本勞享有一樣的基本薪資？本勞在台灣工作領薪，在台灣消費、買房、結婚、生子、養小孩、養老；外勞是寄回薪資及物價水準都比台灣低很多的母國花用。外勞做五年可以回國買新房，本勞做五年買得起一間廁所嗎？我有一位中年女性友人，在新北市當工廠作業員多年，現在仍領基本薪資，每月扣除勞健保實領才二萬二千多元，還是租屋居住。大家覺得這樣對本勞合理嗎？

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如果政府認為必需每月給二五二五零元的基本薪資才是沒有歧視外勞，那麼，應該要給本勞至少三五二五零元的基本薪資才是「實質購買力相等」吧？滿口人權的勞團，為何完全無視政府對本勞的「實質不平等」呢？政府用國家社會成本讓企業可以進用外勞，要求同時進用一定比例的本國勞工，也是合理的要求啊！

本次勞工基本薪資調高，不適用家事移工，台灣國際勞工協會馬上抗議要求比照，不能讓家事移工比工廠移工每月少八二五零元，甚至要求政府用台灣納稅人的血汗錢補貼給外勞。該協會研究員吳靜如說：「讓他們奴工式的鎖在家裡，我們覺得非常憤怒。」既然如此，協會應去奔走遊說各國勞工不要到台灣當家事移工，且要求台灣政府不准進用家事移工才對，而不是在外勞有高高興興到台灣工作、改善本國家庭經濟的機會後，再鼓動他們控訴被當奴工、鎖在雇主家裡吧？只是一旦你們阻止外勞來台做家事移工，就不知道外勞是感謝你們、還是恨你們了！

總而言之，政府必需正視，本勞外勞一生要面對的生活、消費環境完全不同，本勞、外勞基本薪資脫勾，才是真正的「實質」平等，而不是壓低本勞的基本薪資去牽就外勞！

（作者為財經研究人員，嘉義縣民）

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