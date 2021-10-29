自由廣場》蔣經國的特務盛世

◎ 林修正、洪聖斐

關於「爪耙子」，民進黨黃國書的坦然認錯，就比國民黨林奕華的強辯，誠實多了。民進黨面對問題與國民黨朱立倫不認錯而諉過於「大時代」情治單位，立場與決心更是高下立判。即令如此，檢討爪耙子體制的最大後台蔣經國，才是重點。

台灣很多人都稱讚蔣經國在經濟方面的成就，這是錯誤而荒謬。他最大的努力不在經濟，而是建立台灣綿密的特務系統。電話被監聽、書信被偷看是常識。一般人這樣，上層更是。

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曾任省主席的吳國楨從日月潭下來，險遭車禍，他認為是他的司機蓄意謀殺（吳國楨的回憶錄）。這種事情也出現在前國防部長白崇禧（白先勇的父親）身上。蔣經國對潛在政敵是這樣，對部會首長也如此。曾任副總統兼行政院長的陳誠，就曾告誡各部會首長：不要在公務車上談事情，那些司機很多是特務（蔣勻田，中國近代史轉折點）。特務密佈在一九八○年代之後依舊。連副總統李登輝的電話都被監聽（見當時的黨外雜誌，這是吳乃仁所說的）。

戒嚴時代的著名標語：小心，匪諜就在你身邊。由上文推知，凡不是對蔣家徹底忠誠的人，都可能是需要被特務監聽的「匪諜」。不知道朱立倫的岳父，前省議會議長高育仁，算不算被監聽的「匪諜」？

（作者分別為退休副教授、高雄大學教師）

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