新聞線上》陳靖姑大戰媽祖綁匪

記者莊榮宏

台灣宮廟奉祀的女性神仙不少，媽祖是無人不曉，另一位仙姑陳靖姑的香火也很盛。

陳靖姑是閭山派的道姑，生前有功德於百姓，死後被奉為神靈，是臨水夫人廟奉祀的主神，主「安胎助產、求子護幼」，被視為婦女和兒童的守護神。

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陳柏惟被「罷」凌後空出的立委席次即將補選，民進黨打算推出前不分區立委林靜儀參選，這有點意思，因林是婦產科醫師，和陳靖姑一樣，照顧的對象都是婦女和孩童，且具備防疫專業素養，加上台灣人對醫生普遍好感，她參選確有加分效果。

另一方的中國國民黨，若由操控鎮瀾宮的顏家班出線，兩軍對壘將形成「婦產科女醫師對抗宮廟黑金勢力」，又因顏家常被指摘「挾媽祖以令諸侯」，這場對戰也可能被形容成「綠營陳靖姑大戰藍營媽祖綁匪」，未演先轟動。

陳柏惟被罷免，朱立倫居然無恥簡化成為對「抗中保台」的制裁，若說這不是誇飾戰功，那什麼才是？若說這不是向習近平邀功，有幾人相信？有人認為朱打算藉著在台灣全面扯後腿，以累積「朱習會」的本錢，此事若成真，恐怕不只是「一『朱』功成萬骨枯」，更將是台灣全民不幸，而朱亦必提前蓋棺論定，一生充滿爭議。

看到蔡英文總統在國慶大典發表的「四個堅持」普獲民意支持，朱立倫也擠出「四個捍衛」來別苗頭，其中一個是強調要「捍衛中華民國歷史事實及尊嚴」，說來真巧，當朱在國內出一張嘴，外交部長吳釗燮正風塵僕僕地出訪歐洲，拜訪捷克、斯洛伐克、波蘭和設在比利時的歐盟總部，中華民國的國旗隨著吳的腳步而突破中國封鎖、在歐洲飄颺，若這還不叫作「捍衛中華民國尊嚴」，那什麼才是？

吳部長在外交戰場上捍衛中華民國尊嚴，國民黨立委陳以信卻在台灣要他馬上回國出席委員會，否則就要杯葛外交部預算，卑劣行徑馬上被砲轟宛如「向岳飛下詔十二道金牌」，秦檜的形象一覽無遺；從陳以信和朱立倫的自我矛盾，人們得以確信：國民黨四個捍衛是玩假的，全面扯後腿才是玩真的。

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