自由廣場》你是那裡人？

◎ 周郁萍

我想分享幾個我人生中的小故事。

國中時,新加坡同學來校拜訪,我們班被選為交流的班級。三十多年前那個時代的教育,是要寫上祖籍的。我很知道我是中國人,祖先來自於福建泉州。我們跟對方交流時,說我們同為中國人,想法應該是相同的…,沒想到當下那幾位同學立刻說:「不,我們不是中國人,我們是新加坡人,我們可以被稱為華人,但我們絕對不是中國人。」

當時只有十多歲的我,心中想法是:你們這些數典忘祖的新加坡人,你們就是中國人啊,為什麼不承認?

後來我去英國,留學生要先到警察局報到,以換發多次進出簽證。女警最後要寫下我的國籍China。我跟她說,我的國籍是R.O.C,不是P.R.O.C。她說,不是都一樣嗎?你們都有China啊,有什麼差別?

對一個外國人來說,她那裡知道這二者的不同?反正都有China,看起來都一樣,為什麼要特別區分?但在我的要求之下,她終於寫了Taiwan, R.O.China。

我不怪那位英國女警分不清楚兩岸的不同,就像很多人分不清楚北愛爾蘭是屬於英國,而愛爾蘭是一個獨立的國家一樣。

進了研究所,我的助教看起來像印度人。有一次我問他Where do you come from?

他回答我I am British.

助教說,他就是出生在英國啊,他是英國藉,祖先雖為印度人,但已經世世代代都住在英國了,所以他是英國人。

我受到不小的衝擊!因為我們受的教育是你是那裡人,跟你的祖先有關係,而他給了我一個新的觀念、新的省思。

二零一三年我在希斯洛機場轉機要回台灣,準備登機時,登機門工作人員看了我的護照,嚴肅地跟我說:你不能登機。我問他為什麼?他說,因為你國籍China,沒有簽證無法登機。我跟他說,請你看清楚,我是台灣發的護照,我是中華民國國民,不是中華人民共和國的人民!

他再次檢查,翻了內頁,看到小小的Taiwan字眼,發證地是台北,發現自己搞錯了,頻頻地向我道歉,非常有禮貌地請我登機。

如同金恩博士一樣,I have a Dream.

當別人問我們「你是那裡人?」希望有一天我們全體國民都能清楚地說出我是…

(作者現職企管顧問公司執行長,台北市民)

