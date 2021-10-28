自由廣場》你是那裡人？

◎ 周郁萍

我想分享幾個我人生中的小故事。

國中時，新加坡同學來校拜訪，我們班被選為交流的班級。三十多年前那個時代的教育，是要寫上祖籍的。我很知道我是中國人，祖先來自於福建泉州。我們跟對方交流時，說我們同為中國人，想法應該是相同的…，沒想到當下那幾位同學立刻說：「不，我們不是中國人，我們是新加坡人，我們可以被稱為華人，但我們絕對不是中國人。」

當時只有十多歲的我，心中想法是：你們這些數典忘祖的新加坡人，你們就是中國人啊，為什麼不承認？

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後來我去英國，留學生要先到警察局報到，以換發多次進出簽證。女警最後要寫下我的國籍China。我跟她說，我的國籍是R.O.C，不是P.R.O.C。她說，不是都一樣嗎？你們都有China啊，有什麼差別？

對一個外國人來說，她那裡知道這二者的不同？反正都有China，看起來都一樣，為什麼要特別區分？但在我的要求之下，她終於寫了Taiwan, R.O.China。

我不怪那位英國女警分不清楚兩岸的不同，就像很多人分不清楚北愛爾蘭是屬於英國，而愛爾蘭是一個獨立的國家一樣。

進了研究所，我的助教看起來像印度人。有一次我問他Where do you come from?

他回答我I am British.

助教說，他就是出生在英國啊，他是英國藉，祖先雖為印度人，但已經世世代代都住在英國了，所以他是英國人。

我受到不小的衝擊！因為我們受的教育是你是那裡人，跟你的祖先有關係，而他給了我一個新的觀念、新的省思。

二零一三年我在希斯洛機場轉機要回台灣，準備登機時，登機門工作人員看了我的護照，嚴肅地跟我說：你不能登機。我問他為什麼？他說，因為你國籍China，沒有簽證無法登機。我跟他說，請你看清楚，我是台灣發的護照，我是中華民國國民，不是中華人民共和國的人民！

他再次檢查，翻了內頁，看到小小的Taiwan字眼，發證地是台北，發現自己搞錯了，頻頻地向我道歉，非常有禮貌地請我登機。

如同金恩博士一樣，I have a Dream.

當別人問我們「你是那裡人？」希望有一天我們全體國民都能清楚地說出我是…

（作者現職企管顧問公司執行長，台北市民）

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