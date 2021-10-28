自由廣場》王必勝和柯文哲的公私領域

◎ 魯伯非

數度神救援、防止疫情擴大的醫福會執行長王必勝，遭爆料有婚外情。其實對照王必勝與柯文哲，剛好可以為人民頭家上一課：如何評斷政府官員在公私領域的表現。

首先，官員必須被檢視的是公領域的表現；只要官員的私領域沒有影響到公領域，不應該以道德批判的角度用私領域來檢視官員。不管王必勝有沒有婚外情，但他的感情問題是私領域，選民用私領域的問題去評斷、拉低他公領域的表現，是最無知的做法。

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反面教材就是柯文哲。也許以媽寶出名的柯文哲，在私領域跟他太太陳佩琪和柯媽的感情很好，但是柯沒有執政能力，執政滿意度一直墊底。這種父慈子孝、夫唱婦隨、婆媳和睦，但是沒有執政能力、執政滿意度墊底，卻跑到別的縣市開國政訓練班的政治人物，應該去選選模範家庭代表就好，而不是佔著台北市長這麼重要的職位卻做得零零落落，每天還肖想選總統！

以北農疫情為例，試想私領域家庭感情和睦的柯文哲，每天高喊SOP，卻口水多過本事，導致疫情一直悶燒。直到王必勝接手後，真正依照疫調-匡列-篩檢-隔離的SOP，才控制疫情，最後歸零。人民頭家應捫心自問：就算王必勝的家庭真有問題，我們到底要那一種政府官員來幫我們做事呢？

其次要探討的是，官員的私領域到底有沒有影響到公領域。如果王必勝真有婚外情，而且這段婚外情影響到王在公領域的表現與操守，王必勝才需要扛起失職責任。

反觀柯文哲，公領域的執政能力已經夠差了，私領域的皇親國還積極干政。陳佩琪應該是柯文哲的頭號網軍吧，經常夫唱婦隨，配合柯文哲發文炮打中央！就像台北市議員梁文傑所說的：「陳佩琪一直呼籲疫苗要快點混打，現在可混打了，柯文哲又說這是陳時中在整人，這對夫妻真是讓人煩透了！」更誇張的是柯文哲領導無方，從不跟前台北市警察局長陳嘉昌溝通，到最後陳嘉昌還要透過柯媽來疏通跟柯文哲的關係。

民主社會，選民不宜再泛道德的混淆公私領域。光一個花博的疫苗接種就搞得怨聲載道的柯文哲，卻是夫婦、婆媳關係處理良好，所以應該去選模範家庭代表。王必勝防疫績效傑出，為國家守住防線，造福無數納稅人，個人認同陳時中所說：「我們指揮中心非常需要他」！

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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