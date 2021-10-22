自由廣場》小黃卡與國格

◎ 謝炎堯

某縣市政府隨意在國人小黃卡紀載接種中國大陸科興或國藥新冠疫苗，被疫情指揮中心追回，國民黨批評小題大作，其實茲事體大，說明如下。

自十一月開始，入境英國如果持有AZ疫苗完整接種證明者，可以免除檢疫的要求，可是排除印度代工製造的AZ疫苗(Covashield)，印度政府因此向英國政府抗議，接獲的答覆說不是不承認Covashield，是不能相信印度接種證明書的真實性。因此疫情指揮中心追回紀載，是正確維護國格的行為，我國沒有權利也沒有義務代替中華人民共和國出此證明。何況現在國際上已經有偽造的疫苗接種證明書高價出售。

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先介紹日本的疫苗接種證明書，包含下列資訊：

Vaccination Certificate of COVID-19

First Dose

Vaccine Type: COVID-19 mRNA

Manufacturer: Moderna

Product Name: COVID-19 Vaccine Moderna

Lot Number: XXXXXXX

Vaccination Date: YYYY MM DD

Country of Vaccination: Japan

建請蘇貞昌院長邀請相關部會，制定我國摯發新冠疫苗接種證明書的格式、簽發機關和申請辦法。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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