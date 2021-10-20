自由廣場》運用民間資源 精進空勤總隊飛訓能量

◎ 陳尚勇

十八日上午，一架空勤總隊ＡＳ｜三六五Ｎ型海豚直昇機，在完成年度訓練考核返場，於松山機場跑道因操作起落架不慎，肇致落地燈裝備部分損壞，同時造成松山機場短暫關閉。全案雖已通報運安會進行調查，然而我們也從這起事件，看出衍生性的潛在問題。

空勤總隊平日擔負救災、救難、救護、觀測偵巡和運輸等五大任務，其中多在複雜下環境執行，飛安至關重要，而訓練良窳及成效則為降低飛危事件重要因素。歐洲直昇機安全小組（EHEST）於發布的訓練手冊中指出，模擬機訓練可彌補實機訓練之不足，飛行員能夠反覆練習一般飛航作業中極少遭遇之不正常或緊急狀況，同時亦可使用來發展特殊飛航狀況如「尾旋翼效能喪失」之處置訓練。

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自成立以來，空勤該總隊飛行員模擬機訓練，皆係採分批次、短期赴國外相關模擬機訓練廠商施訓。一○七年二月，空勤總隊一架ＵＨ｜六○Ｍ型黑鷹直昇機執行緊急醫療專機任務時，自蘭嶼機場起飛後三分鐘後失聯。事後，空勤總隊依運安會改善建議內容，辦理同型機飛航組員至陸航第六○二旅，實施模擬機訓練，每員輪訓兩（含）次以上。然而ＡＳ｜三六五Ｎ型海豚直昇機的飛行員，僅在一○七和一○八年度各檢派四人，分別至星、馬實施模擬機訓練，但自去年起則受疫情影響未赴國外施訓。短暫有限的訓練架次與時間，與國軍各飛行部隊模擬機訓練及成效相差甚鉅

依空勤總隊現行作業規定，模擬機雖並非空勤總隊員必備之訓練；然在赴外受訓學員返國報告中，均一再強調模擬機訓練的必要及重要性，顯見模擬機訓練的需求。因為模擬機可提供較真實飛機更複雜及高度的擬真環境，以提高訓練效率、降低操作成本與課目風險。對確保任務順遂安全，屬重要課題。

筆者認為，在不過度訓練投資的前提下，可由經民航局核准成立的航空公司（或航空訓練機構）於國內建置符合國際民航（FAA、EASA等）資格認證的模擬機，而空勤總隊採「以租代購」，僅租用、使用模擬機進行訓練，至於該模擬機的後勤管理、維修等事宜，由民間業者負責，則不失為可行方式。

（作者是前空軍軍官、中正大學戰略暨國家安全碩士）

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