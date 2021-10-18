自由廣場》真心認錯 黃國書可以做得更多

◎ 慎之

據報載，民進黨籍立法委員黃國書，曾在學生時期遭調查局吸收，成為國民黨線民，甚至到民進黨內工作時，仍續從事線民工作。若說，在學生時期因一時脆弱而監控同學，那還可以說是線民。但是，若到黨內工作仍繼續回報情資，這就已是臥底。

勇於認錯，僅只是轉型正義回復真相的第一步，更重要的是，當事人應具體闡述當年吸收的過程，上級是誰，又為何選擇走入這樣的道路。若未能清楚交代全部過程，包含起點與終點，那再多的道歉，都對轉型正義工作無助，更不是一句「時空背景」所能輕易帶過。就這一點而言，個人相信黃國書如果真心認錯，可以做得更多！

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筆者更盼執政的民進黨反思，國民黨的滲透或許是過去式，中國共產黨呢？在中共現今明目張膽的滲透下，如何確保政府文武要員或高層能夠把持住道德操守，拒絕中共吸收？

（作者為台大國發所碩士，民代助理）

證明促轉會不是東廠

◎ 黃子維

黃國書的自白跟選擇，不僅撼動政壇，也將為台灣的轉型正義寫下重要一筆。一方面，這是首次有現任立委因政府推動轉型正義，而負起相關責任，具有指標意義；另一方面，黃國書身為民進黨重要黨公職的身份，更證明了，轉型正義絕非是為了打擊政敵的「東廠」。

多位國民黨立委在今年四月，為了反對促轉會延任，大肆批評與抹黑轉型正義。費鴻泰說，「促轉會就是扮演栽贓的東廠角色」；賴士葆說，促轉會延任就是為了等二零二二年選舉時再次當打手；鄭麗文則稱，轉型正義已成「民進黨的政治提款機」。

如今回顧，讓人不禁想問，如果轉型正義與促轉會真的是民進黨的「東廠」、「打手」與「提款機」，那麼第一個負起責任，丟掉席次的，怎麼會是民進黨的立委？

轉型正義不是一黨之私，更不是當權者的選舉工具，而是真相與正義的追求。

期盼反對者回頭是岸，一起致力追求真相與和解。

（作者曾任職智庫研究員，高雄市民）

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