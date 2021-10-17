自由廣場》忍令李登輝故居崩塌？

源興居屋頂崩塌（照片提供／郭正典 ）

◎ 郭正典

李登輝總統在三芝的故居「源興居」，位於三芝遊客中心正後方，舊稱為王厝營，為一座傳統的三合院建築，屋外庭院有石桌、石椅和石牛，因李總統而聲名大噪，是三芝著名的觀光景點之一。雙十連假我去的時候，適逢圓規颱風帶來大雨，只見陣陣雨水從源興居右側廂房的屋頂崩塌處直洩入內（參見照片），我驚呆了，因為不只裡面的文物不保，建築物本身也不會持久。

源興居是李總統於一九二三年出生後至十歲前所住的地方，推測應有百年以上歷史，遠比中正廟的建成年代還久遠許多，但中正廟在二零零七年被列為國定古蹟，享有國家的保護，源興居雖為私人產業，但它是台灣第一位民選總統的故居，很多鄉親也應記得李登輝擔任總統時，每逢農曆新年來此發放紅包的溫馨往事。李總統對台灣的民主貢獻鉅大，他住過的地方及用過的東西應該都是國家的重要文物，理當列為國定古蹟，由國家負責維修及保護，實不應任其破敗至此，甚至可能在幾年內傾頹倒塌！

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除了中正廟外，慈湖蔣介石墓和大溪蔣經國墓每年也要花費龐大納稅人血汗錢去維護，是否也應對李總統故居盡一點責任，設法協調所有權人，突破法令限制，保住源興居與相關文物？何況蔡英文總統曾是李的幕僚，李總統對蔡有提拔之恩，民進黨政府更不應該漠視才 是！

（作者為醫師）

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