社論》戰爭或和平與「首腦意志」

十一至雙十，台海兩岸各自表述、行動，美中則在各自表述、行動中互相探測合作的意向，而台海兩岸似乎漸行漸遠，但戰爭或和平也未必是結論。十一連四天，共機一四九架次擾台。六日，蘇利文與楊潔篪在瑞士蘇黎世碰頭。七日，「華爾街日報」報導，美軍秘密駐台訓練國軍已至少一年。九日，戴琪和劉鶴二度通話，談論美中貿易協議執行狀況。雙十，習近平繞回「和平統一、一國兩制、一中原則、九二共識」。蔡英文奉還「四個堅持」，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。國台辦則稱，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。

民主台灣對中國沒有敵意，向來沒有主動攻擊準備動作。不過，從兩蔣時期至今，中國對台灣充滿敵意，主張台灣是中國領土，絕不承諾放棄使用武力。於是，所謂的「第一擊」，應該是中國迅雷不及掩耳的攻擊台灣，且絕不會提前來電通知。而中國對台灣的「第一擊」，誠如馬英九所說的「首戰即終戰」，必定會設法讓台灣軍力癱瘓，無力進行反擊。「把台灣打得稀巴爛」，就是中國對台灣「第一擊」最好的形容。當然，還包括同時阻斷他國軍事馳援。我國主動聲明不會採取「第一擊」，也許出自對中國的好言相勸，但習近平是吃素的嗎？新疆、西藏、香港、維權人士、失德藝人、共同富裕等等，一再昭告天下，習近平是吃肉不吐骨頭的。

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當代史的解密，更有警惕作用。密利私電李作成，拜登對他深具信任，當時的總統川普則痛斥叛國。也許，討厭川普的人認為，密利所為避免了中國誤判，降低或解除了美中衝突風險。然而，從反向來思考，如果中國要發動「第一擊」，李作成會私電密利掛保證，「如果我們要進攻，我將提前給你打電話」？用膝蓋想就知道了！中國如果要對美國「第一擊」，最可能的是重演「珍珠港事件」，在外交談判桌滿口打包票，同時下令總攻擊、總動員，讓還在斟酌外交辭令的對手，隔天一大早看到沉沒的艦隊。

善意博取善意，如果對方不領情，就用更多的善意，融化對方的敵意。西方與中國交往，往往敗在這裡。因為，所謂的善意，翻譯成中共的政治語言，叫做「示弱」，只有弱者才會迷信善意。善意被解讀為「示弱」，刺激了中國的強者意識，不論它的實力如何，都會產生撲向弱者的本能反應。而這，無可避免拉開悲劇的序幕。迷信善意者，面臨更大的風險，承擔更高的成本，還未必能完成原本更輕鬆便可達成的目標。相對於川普，拜登會不會掉入這種陷阱？大家且拭目以待。

台灣何其不然。共機擾台，儼然溫水煮青蛙，最近每日架次屢破紀錄，一副逆來順受的政黨政客，槍口朝內不在話下。捍衛台灣者，手拿橄欖枝，「我國絕不採取第一擊」，習近平聽了，會「與人為善」嗎？馬英九對友台的日本，都撂話「不惜一戰」了。面對侵門踏戶的中國，至少要像以色列那樣醜話說在前頭：「若遭攻擊、絕對報復。」面對戰狼躍躍欲試，台灣要當刺蝟而非鴿子，才可能引對手豎起耳朵來聽吧！

「反華勢力」之集結，越來越像北京惡夢的自我實現。而拜登嚮往美中關係重開機，習近平再怎麼內外交迫也裝不急。安克拉治，天津，蘇黎世，幾番交手，拜登先眨眼睛，孟晚舟獲釋，共機依舊自由行。三條底線，兩項清單，沒看到習近平鬆手，拜登已有所妥協，習近平後續會怎麼出牌？反觀，如果我們要進攻，我會事先打電話給你；不採取第一擊；凡此自亮底牌的避險措施，到底會抑制戰狼的腎上腺素分泌？還是刺激戰狼的胃液？

印太戰略棋盤，東海、台海、南海的勢力競奪，各國的政府國會、智庫媒體等，陸續得出「山雨欲來風滿樓」的結論，接下來的關鍵因素，無非是「首腦意志」。目前，習近平正絞盡腦汁連三任，日本、德國、加拿大剛完成選舉，美台澳紐星、印度、馬來西亞、印尼首腦正在任期上，韓國、菲律賓明年上半年大選。緬甸，民主前景未卜。金正恩、普廷則早一步終身制。未來「首腦」面對關鍵時刻，有人視之為生死存活搏鬥（普廷、習近平、金正恩），有人視之為一道燭光晚餐，總體形成何種國際政治力場，將是二○二二觀察重點。凡此，加上台灣的民主動能，會對大局產生什麼催化作用，目前仍屬未知數。

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