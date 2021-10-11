自由廣場》在港外商應移來台灣 而不是新加坡

◎ 劉明德

根據香港政府統計處的資料，香港這一兩年來人口快速移出，從二零一九年的七百五十一萬，降到二零二一年的七百三十九萬，兩年間移出十一萬人。可見港版國安法通過後的逃亡潮已經出現。然而，逃亡的豈止是香港人，在港的外商一樣跟著落跑，諸如：全球第二大資產管理公司領航投資、美商威富(VF)、日商索尼互動娛樂則將區域高層團隊從香港搬到新加坡；世界最大奢侈品企業LVMH則將軒尼詩酒業部門的部分員工從香港調到新加坡。

有的外商也正考慮離開香港，但理由不是港版國安法。香港歐洲商會在十月六日向港府喊話，多家歐洲公司正考慮撤出香港，其原因是香港在防疫上所採取的嚴格規定，諸如清零做法讓很多公司的業務推動變得困難。

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問題是，走到哪裡呢？

從上面例子看，離開香港的外商中，很多選擇了新加坡。有沒有可能讓他們來台灣？這就需要我國政府主動出馬，針對外商想離開香港的原因：疫情管制以及自由度的問題，提供更好的條件。

一、台灣防疫做得比新加坡好：新加坡目前疫情是高燒不退，本月九日已經是連續第五天新增確診數逾三千例，累計確診數超過十二萬，中鏢率達二％。在這種情況下，即使實施「與病毒共存」的做法，也難保不影響公司營運，何況疫情還沒脫離險境。台灣目前的中鏢率為零點零六七％，除了要帶口罩之外，基本上生活不受疫情影響，這對全球疫情嚴峻下的外商而言，是多麼難得的生活以及經商環境。

二、台灣更安全：根據去年七月十三日全球資料庫網站Numbeo所發布的各國犯罪／安全指數(Crime/Safety Index)排名，臺灣的安全指數高居第二名，勝過新加坡的第三十四名。

三、臺灣更為自由：根據美國「自由之家」(Freedom House) 今年公佈的世界各國自由度報告中，臺灣以九十四分高居亞洲第二，僅次於日本；而新加坡才拿四十八分，屬於部份自由的國家。

基於以上分析，建議政府趕緊且持續地與在港的外商聯繫，與他們分析利弊，讓他們選擇台灣。

（作者為德國柏林自由大學政治學博士，台南市民）

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