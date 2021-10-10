自由廣場》從「台灣協議」到「拜習會」

◎ 田台仁

白宮與中南海剛剛談到的「台灣協議」，究竟要如何處理解放軍挑釁台灣空域的事？若「台灣協議」根本也無法遏止如此高頻繁的領空侵蝕，那麼拜登就可能失去二零二四大選的連任。

所謂協議，無非是為了彼此最大利益，雙方放下各自長期的主張與原則，而在某種前提下達成雙方可以接受的協議。協議的本質具有時空針對性，一向是附條件的權宜策略。一旦前提被單方面改變，協議便自動失效。

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回憶二戰前滿州國建立後，日本與西方很多邦國有各式各樣協議，包括：日俄XX，日英XX，日法XX···。但珍珠港事件後，這些協議都自動失效，根本連互相照會都沒有，一來就打了！納粹德國也一樣。

那麼「台灣協議」可能是什麼？至今撲朔迷離。白宮與國務院的解釋是拜登口誤，美國的政策仍為〈台灣關係法〉加上〈六項保證〉；而蔡總統詢問美國，獲得的回答也是如此。雖拜登有口吃錮疾（見十月號〈科學人〉），但鑑於一九九八年柯林頓在上海突然宣佈三不政策；以及白宮承認美中有「私下管道」—私下表示更機密。種種跡象，會是拜豋與習近平有「密約」嗎？

台灣需非常小心謹慎，尤其面對蘇利文、楊潔篪甫敲定的視訊「拜習會」，隨時待命應對任何可能突襲的交易！

（作者為經濟學人）

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