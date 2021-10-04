自由廣場》督學，你真要堅持1.5公尺？

◎ 李芳遠

上週五是學生施打BNT疫苗的大日子，學校行政人員從早忙到晚，就只為了讓醫護人員及學生能夠在最舒適及符合規定的情況下完成疫苗施打，但這一切在某長官蒞臨視導時，完全變了調！校方人員忙到連午餐都沒吃的辛勞，沒有獲得肯定，反而因為座位沒有拉開到一點五公尺的距離而被訓斥一番。我有些話想說。

首先，並不是每所學校都有大禮堂，本校位處市郊，只有一間小小的視聽教室可供施打疫苗，謹守梅花座安排，用完馬上用酒精擦拭，所有人全程配戴口罩，而長官生氣的原因是，座位之間距離太近，只隔一格，還不到一點五公尺的安全社交距離，於是我們趕快拉開到兩格，長官才滿意。但長官您知道嗎？其實拉到兩格也不到一點五公尺，要三格才夠喔！還有，長官，您要不要實際到教室看一看，全國有哪一間教室上課，學生座位有符合一點五公尺距離？如果沒有的話，請你比照，全部罵過一輪，好嗎？

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根據中央疫情指揮中心發佈的「社交距離」防疫指引，靜風下，室內應保持一點五公尺、室外保持一公尺。惟若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離。堅持一點五公尺的長官，請你回想，你一整天所有的會議，出門在外的行走，真的都有保持一點五公尺的社交安全距離嗎？你可知道你當天的一句話，讓我感覺到高高在上的你與基層教師的距離，簡直遠到一點五光年！

（作者現職國中教師，台南市民）

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