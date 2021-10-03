自由廣場》誰被征服？ 誰玩弄符號？

◎ 朱孟庠

黃旭投書〈被征服的符號？異議中正紀念堂銅像〉，必須辯證。

就從理解什麼是威權開始。戒嚴時期整個台灣不就如當代哲學巨人傅柯於《規訓與懲罰：監獄的誕生》中所提的「全景敞視」大監獄 ？透過情治系統監控人民的思想，其對權力／空間的宰制，是一點一點從生活中建構起，威權符碼無處不在，讓你規訓、麻木、馴服而內化……。今已解嚴多年，我們猶無感於一個愚蠢狀態的持續？一如電影《刺激1995》劇中的受刑人老布Brooks，好不容易出獄，但在監獄體制馴服太久，突然失去座標而選擇自殺。

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台灣確實存在認同分裂的困境，但鄉愿不能解決對立，徒然讓歷史的矛盾，極權的黑影，繼續在上空盤旋。如二〇〇六年〈二二八責任歸屬報告〉發表後，蔣孝嚴還對陳儀深等三人興訟求償五十億。沒有審判，沒有反省，當然沒有和解。蠻番島嶼社的學生們為何去蔣陵潑漆？不就是提醒全面執政的民進黨政府，在促進轉型正義條例通過後，必需積極改革，讓社會前進！轉型正義的終極目標，是解構極權統治黨國神話，害怕對立？害怕衝突？其實暗流一直在檯面下。

黃文謂「不要將威權定格化為一尊造像」，此如鄭文燦曾經在回應兩蔣園區議題時提到「轉型正義不該窄化為去蔣」，試問：不去蔣並繼續拖延「極權地景清理」，不敢處理最具指標性的極權符碼，還連年編列國家預算守護獨裁者陵寢，說服力何在？不但轉型正義工程一再拖延，對二二八或白色恐怖受難者遺族不公義，二〇一八年還將靈寢潑漆事件的學生判拘役五十九天，這是那一種教育？哪一種正義？

蒙古國為何拆除史達林銅像改立成吉思汗像？因為牽涉身分認同與價值重塑。長遠思考，台灣人也該有此歷史座標。德國及東歐各國為除去共產遺緒，獨裁者銅像早已拆光。二〇一七年西班牙國會更通過將獨裁者佛郎哥遺體移出烈士谷，台灣呢？加害者們從未被審判也就罷了，最大元凶還高居廟堂之上！這種與威權符碼共存的麻痺感，這種短視、這種懦弱，還有合理化的空間？

（作者為李登輝民主協會顧問）

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