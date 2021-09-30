自由廣場》大新竹升格才能留住人才、壯大竹科

◎ 李順發

近年來我國半導體產業在全球扮演關鍵角色，政府更期望可以將台灣打造成半導體先進製程中心，不只在台形成完整的生態圈，同時也要加強和國際的連結，成為國際不可或缺的好夥伴。

完成此任務的重責大任無疑落在新竹科學園區身上，竹科已是全球重要的半導體產業聚落，產值超過一兆元，占台灣GDP的五％。竹科的發展左右著台灣未來的經濟命脈，而左右竹科未來發展的又是什麼呢？顯而易見的是人才與技術。

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技術創新面來說，一般可用研發支出比例來看該產業未來技術創新的動能，依據科技部和IC Insights的資訊，二○一九年竹科的研發支出約為一九五五億元，占營收的十點九％，其研發支出比例優於台灣整體平均，雖然目前還落後於全球平均值，但我國半導體的產值已是世界第一，如按此趨勢發展，將漸漸的追上全球水準。

另外，目前竹科核准廠商家數已逾五百八十家以上，就業人數超過十五萬人，如何留住這些人才，招攬新的人才，提升高階技術水平，這就與城市治理息息相關。

竹科人所關心的交通、飲用水、垃圾、休閒娛樂、整體城市美學的問題，這都涉及跨縣市共同治理的問題，甚至是竹科廠商擴廠，必須開闢新的道路，也需要縣市共同變更土地計畫，才能完成。

新竹市、縣分開治理，在政策整合上往往會有滯礙難行之處，合併升格成為直轄市，不只提高城市治理的效率，更對竹科和台灣的經濟發展產生一定程度的助益。

打造有效率的地方政府，與優質的城市生活環境，才能留住人才，並提供人才生活起居的整體舒適感，這正是大新竹升格直轄市的核心理念，也是壯大竹科的重要一步。

（作者為淡江大學產業經濟系副教授）

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