自由廣場》同島一命 陳柏惟有更好選擇

◎ 方屏生

基進黨立委陳柏惟和國防部長邱國正在國防委員會上因台語所發生的風波，有台語文學系副教授投書，以《國家語言的尊重與接納》，替兩造緩頰。筆者從小在國、台、客語三聲帶環境中長大，超過半個世紀，認為此次涵蓋的層面，如黃小琥人氣金曲開宗明義，《沒那麼簡單》。

一、中共解放軍今年度已經派遣超過五百架次軍機擾台，船艦也神出鬼沒繞行台灣，對國軍造成相當大的壓力。因此，立委質詢國防部長應該掌握重點與時效，讓全國人民安心，而不是藉由母語消費或貶抑國防部長，最後吵成一團。這才是真正的「同島一命」！

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二、陳柏惟想要「保護台灣的母語」，應該找教育部、文化部、客委會、原民會等相關部門，而不是唱獨腳戲，一個人「單挑」國防部長。筆者不清楚邱國正的台語能力，但是他一生奉獻軍旅，都是在目前所謂的「國語」環境之中成長，千萬別搞成「匹夫無罪，懷璧其罪」。

三、語文學裡有一項「方言選用」的理論，用過分一點的俏皮話來說，就是「見人說人話，見鬼說鬼話」。也就是說話者選用彼此都熟悉的母語交談，縮短距離，達到社交、商業、種族認同、社經地位等等的目的。簡言之，就是說話人視情況而定，選擇最佳的溝通言語。

「3Q哥」國、台語流利，但是否應多為對方著想，在國會殿堂直播鏡頭前，創造雙贏的局面？退一萬步想，倘若有兩位以上立委全程說客語或原民語質詢部長，會不會天下大亂？是否推動母語的善意變成了找對方麻煩？

（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

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