自由廣場》（金恒煒專欄）朱立倫斬不斷的「紅統」不歸路

國民黨黨主席選舉外冷內熱，原因很簡單，誰上誰下對台灣毫無影響。英國《經濟學人》智庫（EIU）今年的「全球民主指數」，台灣高居全球第十一，駸然進入「全民主國家」之林。台灣人在政治決定上的高度，代表「民主」壓倒「專制」，從而標誌出以「民主台灣」反斥 「專制中國」的必然；「反中」在於文明價值，在於台灣人的民主信念，這是使命。國民黨無法跳出「紅統」，注定喪失民主台灣的多數信任。

國民黨四人參選，張亞中勢必成為指標人物，朱立倫當面指控他是「紅統」，顯見他的「成色」十足。張亞中的重要性就是提供了探測國民黨「紅統」的統計資料；黨內初選「紅統」盡出，張亞中只拿到三成選票，不挺「紅統」的七成；然而依然嚇破朱立倫的膽，沒出息。

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國民黨黨主席選舉的投票率與當選率雙雙創下新低，這代表一種萎縮。朱立倫是在「全黨救一人」下慘勝。換句話說，國民黨面臨的困局就是一方面靠「紅統」支撐場面，一方面力抗「紅統」掌控全黨而導至「毀黨」。朱立倫赤裸裸詆毀「紅統」，選上了卻跳不出「紅統」；國民黨深層結構的困局就是朱立倫的困局。

張亞中大張旗鼓打出「紅統」跳入戰局，其實是有計算的。根據報導，國民黨黨員的結構極度老化，六十五歲以上黨員佔七成，大多以外省、退休軍公教為主，四十歲以下的黨員僅佔三成。張亞中拿下六萬多票，朱立倫八萬多票；但張亞中在台北市只輸朱立倫二百多票，高雄左營與鳳山兩個軍眷區的得票超過朱立倫。張亞中所恃就是「紅統」。

朱立倫敢於面斥張亞中「紅統」，不料票開出來，紅通通一片，最後落得「最弱勢」主席的慘狀。按照朱老將痛貶「紅統」 的姿態，勝出勢必一刀割斷「紅統」，讓國民黨走上正常政黨之路。然而不然。朱立倫巴巴仰望中國習大大的青眼，拿到賀信宛如聖旨，他的回信正是向「紅統」低頭的表態。這就是為什麼邱毅會說張亞中沒有輸、為什麼張亞中認為自己能獲第二高選票是出於「民心」的原因。

朱立倫選後到中央黨部講話，大言不慚的宣告「民進黨從今天開始擔心」，下一句話就洩了底，「因為國民黨會充滿戰鬥力與團結」。重點來了。朱立倫坐上寶座的燃眉之急不是民進黨，而是紅統「散伙」。「戰鬥藍」的趙少康呼喊「團結、團結、再團結」，國民黨最大諸侯新北市長侯友宜呼籲「回歸團結」，藍色學者廖達琪說「先安內再攘外」。所以弱勢朱要擔心的不是民進黨，而是內部「團結」。《聯合報》無論黃年拈出的「張亞中鯰魚效應」或楊泰順提出的「張亞中旋風的改造方向」，在在逼迫朱立倫向「紅統」低頭 。

《紅樓夢》說：「不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風。」選完之後，張亞中壓倒朱立倫，朱立倫鐵定斬不斷「紅統」這條不歸路。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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