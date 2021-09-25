自由廣場》清大後醫系招公費生 好的開始

◎ 沈政男

清華大學獲准設立學士後醫學系，主要招收公費生，竟引發部分醫界人士反彈，其實此舉既能減輕升學壓力，又可充實偏鄉醫療人力，一舉兩得。

醫學教育學制有兩種，一種是高中畢業以後讀大學醫學系六年，另一種則是讀完大學其他科系四年以後再讀四年，也就是學士後醫學系。台灣醫學訓練完全模仿美國，而美國就是採取學士後醫學系制度。台灣老早就有學士後醫學系，但名額很少，主要仍以大學醫學系為主。

請繼續往下閱讀...

讀過醫學系的人都知道，一個十七、八歲高中生要立志幫人看病開刀，不是一件容易的事，除非有家學淵源，否則醫院的藥水味與擔負他人生死的重任，對一個身心尚未成熟的青少年來說，很難產生認同。民調顯示，即使是頂尖醫學系的學生，也有高達三成後悔讀醫，原因就出在多數人都是奉家長之命，不想浪費分數而填醫學系。

如果改成學士後醫學系，情況就會改觀。一來多了三、四年生命歷練，對自己更加了解，也更有能力與家長溝通，再者進入大學以後，多方接觸各類科系，眼界打開，對生涯發展當然會有不同想法。屆時如果還是決定念醫，那麼這時的抉擇絕對比高中時代更加自主與堅定。試想，如果台灣一半醫學系都是學士後，那麼有許多有意學醫，卻不能肯定的高中生，就能多給自己幾年時間，不一定要擠大學醫學系窄門。

台灣醫療本來有公醫色彩，各地普遍存在的部醫就有這樣的功能，幾家醫學系也都有公費生名額。然而在健保施行以後，所有國民不用擔心沒錢看病，因此公費生制度就被取消了。沒想到這些年經濟富裕以後，醫生都往城市發展，沒人想在偏鄉行醫，而且傳統五大科因為比較辛苦漸漸招不到年輕醫生，於是公費生制度又被恢復。從現今升大學榜單可以發現，公費醫學系的錄取分數跟自費醫學系有明顯差距，這代表公費醫學系可以招收到或許成績並非頂尖，卻有濟世救人熱誠的年輕人。

清華後醫只是開始，未來應該讓更多公費、學士後醫學系成立，甚至可以縮減自費醫學系名額，讓台灣醫學教育學制向美國靠攏。牙醫系也可改成學士後，用意也是一樣。

（作者為醫師，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法