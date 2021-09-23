自由廣場》中共不稱王稱霸？請從尊重台灣民主做起！

◎ 雷顯威

中國國家主席習近平近日透過視訊，在本屆聯合國大會發表講話。習近平宣稱，中華民族傳承和追求的是和平和睦和諧理念，「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸」。他並提出中國面對國內外挑戰，要做到「四個必須」因應。

在全球掀起「抗中」浪潮之際，習近平利用聯合國為平台，發起「和平宣言」訴求，此舉是否能翻轉中共「戰狼」咄咄逼人的負面形象，端視中國能否尊重台灣民主體制，將是國際檢驗最佳的試金石。

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習近平提出「四個必須」的談話中，後兩項的「必須」是揭示中國對外關係的理念與實踐。習近平說，「我們必須加強團結，踐行相互尊重、合作共贏的國際關係理念」。他說，民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。這個世界完全容得下各國共同成長和進步。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，畫出最大同心圓。又說，「我們必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義」。建構以聯合國為核心的國際體系；以國際法為基礎的國際秩序。

習近平上述談話內容，為他宣告中國追求和平，不侵略、欺負他人，不稱王稱霸做出註腳。但這一席話，能否「一諾千金」實踐做到？

若依孔夫子「聽其言而觀其行」的標準檢驗，中共「言行不一」的例子族繁不及備載。回顧歷史，中共撕毀與西藏的「和平協議」、撕毀與英國的「聯合聲明」，併吞西藏、強取香港，在南海圈地稱霸，在新疆設立本世紀最大的勞改營…。這些斑斑可考的事實，都成為打臉習大大宣稱「相互尊重、合作共贏」的新型國際關係理念，遑論「對話不對抗」、「包容不排他」的奢言。

「往者已矣、來者可追」，習近平為下一個任期，積極部署連任之際，能否「改弦易轍」，如其所言帶領中國成為世界和平的助力，國際社會必然會緊盯中共後續對台作為，以確認習近平這一席話的真偽！

（作者為台灣教會人權聯盟監事、資深媒體人）

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