自由廣場》「龜神」之禍 談介殼蟲防治八招

◎ 温宏治

台灣梅雨前常逢高溫乾旱氣候，今年更甚，致使南部嚴重缺水，衍生果樹蟲害問題，其中介殼蟲最為猖獗。一般受此蟲危害輕者致果樹葉片變黃，重者枝條枯萎，並罹煤煙病，影響水果品質與產量甚鉅。深入探究害蟲發生因果，乃氣候異常所致，如暖冬的持續，使生物相容易失去平衡，於是在樹木衰弱、昆蟲與天敵失衡之綜合效應下，加上螞蟻助虐（保護、清潔、搬遷），導至某些介殼蟲類大量發生而危及植株。且在高溫不雨下，防治過程中也會常因施藥而造成植物體藥害問題，故在此用藥困難下也會造成本蟲肆虐。

果樹上介殼蟲的種類及數量相當多，在農業上算是重大害蟲，部分種類更為水果外銷檢疫害蟲，如太平洋臀紋粉介殼蟲（俗稱「龜神」）。國際上任何國家若發現檢疫害蟲隨著農產品侵入，都會採取檢疫或阻止措施，以保護國內農產品。今年台灣外銷中國鳳梨、蓮霧及釋迦被發現有檢疫類介殼蟲，因而暫停我國果品輸入，原因可能在此。

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既然輸入國已表明檢出害蟲，並祭出拒絕輸入措施，我們除了按國際貿易協定處理與對方國力爭協議之外，最重的是要及早輔導農民如何擺脫此蟲的困惑。有關介殼蟲防治技術有下列：

一、採用健康苗或植前做好檢疫工作，如苗株浸藥、噴藥除蟲處理。

二、平時定期灌水，尤其旱季土壤缺水，果樹生長勢衰弱，易被介殼蟲所攻擊，充分給予水份使果樹茂盛，自然增強其抗蟲能力。

三、化學防治：把握初齡若蟲期防治或採用溶臘性強或系統性或覆蓋性藥劑方能具顯著之治蟲效果。

四、若地面出現螞蟻，可撒施螞蟻餌劑加予誘殺。

五、勤鋤雜草，以減少害蟲之中間寄主，或覆蓋銀色塑膠布防草。

六、果實套袋前徹底施藥，務必除盡介殼蟲。

七、外銷果可利用溴化甲烷按規定燻蒸害蟲。

八、水果裝箱前做好零蟲處理，如香蕉清洗，鳳梨去除冠芽，蓮霧除葉以減少附著蟲體。

（作者為臺灣大學植物醫學碩士學位學程兼任教授，著有《園藝果蔬害蟲診斷與管理》）

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