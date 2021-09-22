自由廣場》高雄國際機場修建計畫 請加快

◎ 傅安堂

行政院日前核定高雄國際機場修建經費，從原先五百億元增至七四七點七億元，除興建國際線新航廈、整建機坪、轉運中心、捷運站聯通道，國際航廈安檢線也將從三線增至四線，另增設旅客自動通關設備，加速通關速度。另外規劃十二座主題候機室，並推動綠色環保機場，設置太陽光電系統，年發電量達八十七點四萬度。

參考高雄機場初步規畫的國際線旅客通關動線及空間利用，可用「小而美」及「快捷舒適」來形容未來完成後的國際航廈，除挑高空間及擴充面積之外，新的軟硬體設施更可以提供旅客不一樣的搭機旅行經驗，與目前航廈的擁擠及壓迫感截然不同。是南部鄉親期待已久也是航空業希望的嶄新航廈，不僅可以提供更好的服務，也可以吸引國外旅客前來南台灣旅遊。唯一缺點就是修建速度太慢。

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依據交通部整體計畫分兩期興建工程，第一期預計於明年進行設計並須等到二零二五年才發包動工。等到第二期計畫全部完工，成為年容量一千六百五十萬人次新航廈機場，可能已經是二○三五年了。

目前疫情期間，高雄機場國際線航班並不多，且專家推測國際旅遊客運市場要等到二○二四、二五年才有望全面恢復，因此政府若能加快規劃腳步，提前至二○二三年發包施工，對航空公司作業影響最小，也可以讓南部鄉親提早享受嶄新的航廈設施。

再者，建議交通部及高雄機場在完成規畫設計發包前，可以與國籍航空業者開會研討，了解業者的未來機隊規劃及營運方針及世界各機場的最新設備，才可以達到相輔相成、事半功倍的最好結果！

（作者為資深航空從業人員）

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