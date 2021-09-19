自由廣場》高鐵宜蘭站到底要設在哪裡？

四城三鐵 當然是最優選

◎ 黃明通

高鐵設站評估最優地點是四城站，引起包括宜蘭縣議長、宜蘭市長率領跨黨派人士赴立院表態抗議，接見的游錫堃院長也直言「設在四城到底是在幹什麼？」然而本人以為，在各項條件最佳評比下，選擇第一理想地點是理所當然。況且林縣長多次表示，只要在宜蘭縣境內設站都好，最後定會尊重中央的決策。

高鐵因不是和台鐵共用鐵道，所以在台灣除了台北市以外，都是另外設立新站，也因此帶動了地方發展。日本大阪也是設立新大阪站，遠離大阪精華區。

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四城除了高鐵、台鐵，據傳另有一個計劃中未來直通花蓮台東的快速鐵路，計畫中四城包含了三個站體：高鐵站、台鐵站、快鐵站。四城站是始發站，往花東的旅客在高鐵站下車直接轉搭花東快鐵，不是很方便嗎？

開蘭吳沙公居於四城逐次開發宜蘭兩百三十五年後，高鐵在四城設站也是理所當然，更是美事一樁。

國五高速公路到冬山和蘇澳交界處斷了去花蓮的路，好像是斷橋挺立在那裏已經十五年了，希望高鐵建設不要重蹈覆轍，二十五日的說明會不要讓宜蘭人失望。

（作者為宜蘭市民，自耕農）

羅東疏運效益勝過四城

◎ 林連蒼

宜蘭受限地形，對外交通只能靠台鐵與三條公路。高鐵延伸至宜蘭目的即在於解決宜蘭縣對外交通的不便與壅塞。但近聞交通部綜合規劃評估，可能選擇在北邊四城設站，理由是建設成本與財務效益及施工最簡單。交通部長王國材表示，二十五日會與地方鄉親溝通，並說交通部「持開放態度」。

目前媒體報導大多是高鐵將設站在四城，四城在宜蘭的北邊，不是中心，百分之九十的宜蘭人要到四城乘坐高鐵，必須轉乘其它交通工具，多者甚至得花上一個小時，如此勢必加劇國五壅塞與縣道及各鄉鎮道路的負擔。我認為應該往南設站在羅東，不只解決國五壅塞問題，更可以提升旅客往花東交通轉乘的方便性。

期望行政院及交通部不要便宜行事，要以更宏觀的眼光來思考宜蘭高鐵的未來。

（作者為蘇澳鎮民，文史工作者）

務實建設 直鐵才是正解

◎ 陳正宏

宜蘭適合蓋直鐵，費用少，效率高，當直鐵捷運化五至十分鐘就有車可搭，再搭配宜蘭鐵路適當的調度，幾乎是隨時有車可搭可轉乘，這樣更能發揮交通運輸的便利性及延伸性。

政治人物炒作高鐵，常識判斷就知道根本不切實際！耗費鉅資，使用率低，受益最大的恐怕是給建商一個炒作題材吧！何況宜蘭市更不適合當高鐵站，腹地不夠，聯外道路困難，開發效益低，缺乏說服力。

我們必須從宜蘭甚至整個台灣的總體發展設想為出發點，不應該僅僅為選票及期待高鐵設站讓自己房價高漲，終究一千六百億納稅人的血汗錢，不是小數目，需要設法發揮最大功效。若設站在四城，還可開發新市鎮及土地徵收開發回饋國庫，有助國土發展均衡。但是回歸重點，北宜直鐵才是符合宜蘭縣民及外地遊客需求，不管在造價、票價及便利性各方面，都勝過高鐵。我們必須誠實面對現實，宜蘭商務人士及觀光客的市場規模，根本撐不起高鐵的建設跟營運成本。

（作者為頭城鎮民，任職金融業）

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