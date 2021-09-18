自由廣場》中國申請加入CPTPP的算計

◎ 劉明德

九月十六日，中國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。CPTPP是一個覆蓋十一個國家，生產總值合計十一兆美元，還不及中國自己經濟總產值十四點三四兆美元（二零一九年）的區域經濟組織，為什麼中國急著想加入？

按照中國說法，主要有兩個理由，一、穩定中國外貿外資的基本盤。二、快速推進中國與自貿區成員國之間的經貿關係。數據顯示，二零零三年，中國與這些國家的雙邊貿易額為七百八十億美元，二零二零年時已增長至六千八百五十一億美元，關鍵是中國在二零零五年加入東協自貿區。那麼，中國就只是要擴大中國的經濟地盤嗎？當然不是，還有其他更重要的考慮：

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一、反圍堵：CPTPP的前身是跨太平洋夥伴協定（TPP），之所以會有TPP的倡議，是美國總統歐巴馬要聯合跨太平洋國家，從經濟上圍堵中國，沒想到，繼任者川普上任就退出TPP，日本只好接下了重任，並改名為CPTPP。一旦中國加入了CPTPP，而美國未加入，這就形成了反圍堵，美國被排除在外，在世界舞台的重要性將再次被擠壓，台灣也要承受來自中國更大的壓力，要加入CPTPP就更難了。

二、強化鞏固一帶一路戰略：在CPTPP成員中，除了日、加、澳、墨之外，馬來西亞、新加坡、紐西蘭、越南、汶萊、智利、秘魯都是中國一帶一路戰略的參與方。一旦中國加入CPTPP，形同中國多了一條鎖鏈綁住這些國家，更能鞏固一帶一路戰略的推進。

三、製造對中國經貿依賴的加深：一旦中國加入CPTPP，成員國對中國的制度性經貿依賴只會加深，到時恐怕連澳洲都挺不住。

四、以商逼政：各國政治人物經常受制於本國企業家的壓力，「不得不」做出有利於中國卻不利於本國的決策。一旦中國加入CPTPP，更能利用那些企業家去逼迫政府就範。

五、主宰經貿規則：當初，歐巴馬之所以打造TPP，用他自己的話說就是「不能讓中國這樣的國家書寫全球貿易規則」。隨著中國國力上升，如果再加入CPTPP，更能主宰區域經貿規則；日本將形同為人作嫁，把辛辛苦苦建立起來的舞台拱手讓給了中國。

綜上所述，加入CPTPP是中國整體戰略擴張的一環，日本、澳洲務必要設法阻止啊！

（作者為德國柏林自由大學政治學博士，台南市民）

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