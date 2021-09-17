社論》莫傳遞盟邦錯誤訊息

最高法院近日針對一件「父子檔」共諜案，做出緩刑定讞的判決。該案為典型因私利而協助中共在台發展組織，其中一位涉案者當時還擔任校級軍官，並簽下所謂「中共犯台、不會抵抗」的投降協議書。雖然事證明確，但一、二審均獲輕判，檢方認為判決過輕而上訴，但最高法院仍然認為兩人認罪且有悔意，依違反國安法僅各輕判十月、一年，均緩刑三年定讞。這件共諜案判決再度引起外界「情重法輕」的質疑，讓人擔憂最重要的司法防線，是否做好國安把關。

高檢署統計，自二○一五年到去年八月，各地檢署起訴國安法案件達二二二件，但只有十九件判六月以上徒刑，且無人判刑超過五年。面對中國這幾年對台滲透加劇，我們的檢調投入大量人力、物力偵辦起訴的國安案件，法官判決卻多採較低刑期。檢方為此發出警語，強調判決刑度偏低，嚇阻作用有限，像洩漏漢光演習或飛彈機密，最後可能判刑不到六個月。過去一年，還發生中國人士涉入共諜案獲輕判，不僅能繼續在台趴趴走，甚至所吸收的政黨人士也獲判無罪，令人匪夷所思。

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台灣對共諜案輕判縱放，美國等民主國家卻重刑伺候，刑期少則三、四年，多則二、三十年，甚至處以終身監禁，以確保國家安全。中國間諜在美國竊取與台灣有關機密，同樣被重判。主要案例如在台灣出生並隨家人移民美國的郭台生，利用美中兩地經商的身分，為北京從事間諜工作，經透過接近美國國防安全合作署的武器系統人員，以取得包括軍事指揮網路系統「博勝案」等美國對台軍售資料。郭台生於二○○八年被判十六年的徒刑。

美國與盟邦的安全合作內容，常是競爭國家鎖定的刺探目標，台美軍售當然也在內。十年前台灣前陸軍司令部通資處處長羅賢哲少將的共諜案，同樣牽涉「博勝案」等軍售內容，美國聯邦調查局先提供相關情資後，再經我方調查後破獲。美國對於這類案件採嚴格標準，不容有國安破口，然而，若是與美密切合作的安全夥伴，對間諜案的司法處置標準有相當落差，美國政府會如何看待？台灣對共諜案的輕判現象，又傳遞給我們最重要的安全盟邦，是怎樣的錯誤訊息？

因應中國威脅，美國對台軍售近年更頻繁，安全合作範圍也擴大。但不可諱言，美方確實擔憂，供應台灣的先進技術遭中國竊取，因而影響我們取得美國更先進軍售的可能，例如我方雖對F-35戰機等軍備有興趣，但傳出美方考量洩密風險太高，而在去年出售F-16V。針對美中競爭，美國正布局與主要盟邦建立更安全的供應鏈，包括釋出軍轉民等技術應用。但我們若未做好把關，如何成為民主陣營的信賴夥伴。同樣的，年度漢光演習正登場，我們盼官兵們展現更強大捍衛決心與準備，卻又縱放意欲瓦解國軍意志的共諜，國家忠誠有高低兩套標準，難道不是最大的諷刺。

蔡政府上台後，矢言強化國安體制，在行政與立法部門的努力下，包括完成國安五法修法與反滲透法的立法。立委對此多慨嘆，法律面或還有修法之處，但法官判決如皆採較低刑期，恐「無濟於事」。行政、立法與司法既是三權分立，也屬國家一體，若對台灣面臨的國家安全認知有別，或標準有異，執行上就會有破口。蔡英文總統雖也講司法改革，但顯然還沒跟上外界要求加強國家安全的腳步。同樣是軍職人員，利用總統專機走私香菸的遭重判十年，涉入共諜案的卻能用有悔意等理由獲判緩刑，「買菸比賣國還慘」，這般的世道，豈非變相鼓勵更多共諜鋌而走險？

緩刑定讞的「父子檔」共諜案，另外透露可怕的訊息，涉案軍官稱向對岸承諾循「北平模式」助中共入台。這是仿當年國共內戰時，國民黨將官不抵抗迎共軍進城的做法。這說明中共吸收我方人員時，除誘使提供情報，還進一步要求行動配合。對岸近期也出現對台「逼統」說法，包括策動台灣的軍警特等公職人員，「歡迎在武統台灣前投誠」。顯示類似的第五縱隊已潛伏於我們社會，甚至布建在重要部門。司法是維持我們國家安全的最後一道防線，執政者已不能坐視「情重法輕」的問題，強化司法人員國安認知，或是推動國安專責法庭，都該列進改革評估，司改若少了國安這一塊，不啻昭告世人，出賣國家又何妨。

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