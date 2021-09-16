自由廣場》期待公益信託法制的健全發展

◎ 葉賽鶯

善心人想為公益付出心力，以照護公權力所不及的弱勢或生態等，讓社會更為美好，值得以免稅等優惠鼓勵。為此，個人可捐出財物或擔任志工，也可邀集他人共組社團法人，或捐助財產成立財團法人，以實現其公益目的。另自一九九六年起，參酌英美法制定的信託法，提供國人較為陌生的另種管道公益信託，也漸受重視，據悉已達百件。不過在運作上也發生一些問題，引發各界議論，亟須改進。據悉信託法公益信託專章，已有修正案在立法院審議中。期待能早日健全此一法制，讓善心人所追求的公益目的確能實現，同時解決難題。

公益信託實質上類似財團法人，由委託人捐出財物，移轉所有權於有能力的受託人，依其公益目的，管理處分信託財產，而無須設置董事會，可見委託人設立公益信託的程序及受託人就信託財產的經營運作，都較為簡便易行；又財團法人原則上永續存在，捐助財產本金原則上不能動用，公益信託則無此限制；又公益信託也可因公益目的的實現或明定存續期間等原因而終結，適用上均較財團法人為彈性，是其優點，值得推展。

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不過，受託人的能力能否勝任公益目的之達成，即為關鍵所在。信託業法要求以信託業（多為銀行）為受託人，始得免稅，然因信託業長於財務的管理計算，常不熟悉如何實現公益目的，乃由專家學者組成的諮詢委員會為輔助，雖屬可行，然如由熟稔公益目的（如生態保護）的個人（如專家）或公益團體（如弱勢或生態保護協會等）直接為受託人，反而無稅賦優惠獎勵，有失公平；此外，委託人如將大量財產轉為信託財產，實際上要求受託人投入公益目的的金額，卻極其微小，有避稅之嫌，也非適當。再者，受託人如受制於委託人強勢介入，對單一公司購買股票或持有股份過高，易形成公益信託控股化，恐生流弊，宜予避免。又受託人的經營管理權限，如完全受制於諮詢委員會的決議或信託監察人的意思，也易導致公益信託的不當發展。似此問題，都有待修法導正。

公益信託法制賦予善心人另種實現公益的管道，有助社會的安和樂利，值得鼓勵。期待公益信託專章的修正，確能興利除弊，使該法制更為健全發展。

（作者為社團法人台灣信託協會理事）

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