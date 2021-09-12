自由廣場》與橄欖球院長論廚餘

◎ 曾仁德

廚餘為非洲豬瘟防疫的最後一道防線？國際防疫的經驗和證據指向廚餘害豬匪淺？傳統廚餘養豬是友善循環、是低碳經濟？廚餘無罪，廚餘養豬戶卻成為政府邊境管制失能、病原長驅直入的代罪羔羊？養豬和廚餘分手才是成長的開始？那台灣防疫為何不全面禁止廚餘養豬？

過去，養豬場擔任環保大使，解決台灣三分之二的廚餘去化難題。今天，急促全面禁止廚餘養豬，廚餘的管控、流向及去化污染，將是更大災難的開始。

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非洲豬瘟已經殺到自家門口，豬場聞非色變，廚餘養豬業者何嘗不擔心，病毒會隨著廚餘流入自家豬場？為了防疫，過去廚餘養豬戶，都是小心翼翼，落實蒸煮，為的就是維護自己的身家財產。不管是黑豬白豬，不管是「廚餘養豬戶」，或是「非廚餘養豬戶」，守護自家豬場健康平安的用心是一致的。防疫關頭，我們不樂見不同類型的業者，各說各話、堅持己見，若不能找到共同的目標和作法，對防疫並沒有幫助。

現在，防疫的終極目標是－非洲豬瘟病毒，在哪裡？傳統廚餘只是傳染途徑之一，並非唯一。廚餘首先應該被區分清楚，危險致病原及安全可利用的部分，而我們要防範的是廚餘內會傳播致病的東西，並非「全部的廚餘」。所以，首要工作，是要做好傳統廚餘的「源頭分類」，再將危險因子抽離出來，並嚴格的管控處理好，這就是我們防疫的第一要務，也是最重要的共識，而絕對不是急迫地全面禁用廚餘。

橄欖球員的基本條件是敢突破，必須要衝、衝、衝，仁德也是橄欖球選手，經歷過大小戰役，要成為頂尖成功的球員，必須在艱困的戰局中，能沈著能冷靜地堅守住比賽，因為往往一顆掉球（失誤），全盤皆輸。身為本土黑豬產業的志工，不會有很大的影響力量，但如果是一個決策者，必定會再考慮這個政策的決定，影響之大、之深遠。您的拍板一定會在台灣養豬產業的歷史上留下紀錄，永遠的紀錄。請務必慎思！

（作者為本土黑豬產業守護志工，曾任屏東內埔農會毛豬產銷班第三班班長）

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