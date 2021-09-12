自由廣場》韓國擋下《金剛川》，台灣呢？

◎ 吳哲文

日前有韓國片商向韓國電影分級委員會申請上檔一部中國拍攝、以描寫韓戰最後一場大型戰事「金城戰役」中國軍隊表現為主題的電影《金剛川》，消息傳出後，因該片涉及美化侵略者、蔑視韓國國軍等聯軍將士的奮戰，引起韓國保守陣營與退伍軍人團體強烈撻伐，最後以片商撤回申請作結。

筆者相當欽佩韓國保守派在本事件中的勇氣，他們透過社會輿論串連，成功阻止中國主旋律電影的一次文化入侵，這樣的勇氣，正是台灣社會面對中國文化侵略所缺乏的。

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台灣社會自一九九零年代起處於遭受中國文化慢性滲透卻不自知的狀態。先是中國圖書悄悄進入台灣，然後中國連續劇進入台灣的第四台；進入二十一世紀後，中國當局對台宣傳工作「入戶、入島、入腦」，手法更加多元，不僅中國連續劇一度攻佔老三台的八點檔黃金時段，中國電視節目在台灣的有線電視等平台獲得更大曝光率，部份台灣出版業者也無視於意識形態浸透等因素，或購買中國簡體字出版品版權「簡體轉繁體」後在台上市，或將翻譯外包給中國譯者，用語上未盡編輯把關責任，間接導致讀者用語遭潛移默化。近年來，中國則變相鼓勵該國遊戲產業向外發展，台灣變成中資手遊廠商向外發展的試金石兼殖民地，每年從台灣至少賺走十多億美元，間接為解放軍騷擾武嚇台灣提供軍費；更別提小紅書跟抖音國際版等APP，以及愛奇藝及BiliBili等影音網站已成為部份台灣年輕人日常生活的一部分。

目前政府對此現象不知是缺乏自覺，還是欠缺整體戰略，未能打造抵抗中國文化入侵的防火牆，將是台灣國家安全的一大挑戰。

到底台灣人、台灣政府什麼時候才能有韓國社會面對《金剛川》的勇氣與行動力，勇敢抵抗中國的文化入侵呢？

（作者任職保全業，新北市民）

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