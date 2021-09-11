自由廣場》南投人看新竹縣市合併升格

更大的分配不均、更遠的城鄉差距？

◎ 陳啟濃

新竹市長林智堅拋出縣市合併議題，在其位謀其政，為市民發聲，期待治理的區域有更佳的發展、更多的資源，雖然讓人敬佩，但小小台灣，高鐵通行後，西半部盡在一日生活圈之內，每一位縣市長都該有大格局、大眼光，站在「台灣一體」的立場，共同思考國家如何有效整合行政區域，以利於國土做最佳的規劃，資源有最好的分配。

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林市長提到新竹縣市地方統籌分配款不及地方稅收的收入，這是本位主義的想法。因為台灣各縣市都有不同的資源與環境特色、產業發展特性。在國家政策規畫之下，新竹縣市有幸成為科技重鎮，大量的高科技產業進駐，才有更多的稅收上繳給國庫。

相較之下，南投縣因大面積的山林，人口少，又缺乏高盈利的產業進駐，稅收當然少。但不能說新竹縣市（或六個直轄市）稅收多，就該有更多的國家資源進入，就該編給更多的統籌分配款，甚至多到排擠了非直轄市的建設與發展需要。

南投縣因為山林，貢獻給台灣更多優質的空氣品質，也讓更多國人有徜徉遊憩的機會。這樣的南投，可以被六都、七都犧牲嗎？又如宜花東，可說是台灣的後花園，北北基是首都行政重鎮，桃竹苗成為國際科技城市，中彰投的傳統產業基礎深厚，雲嘉南是台灣的「農業首都」，高屏澎是重工業重鎮的熱帶海洋城市。大區域的發展特性，各自有不同的面貌，成就台灣的豐富多元。

考量台灣百年發展的需求，應該把眼光放遠，把重點擺在區域的整合，以及區域特性的打造。單單縣市合併，只成就了更多的直轄市，卻造成更大的分配不均、更遠的城鄉差距，人民的生活品質不見得獲致提升。「有錢就有生活品質」、「有錢就能規劃更好的生活條件」這樣的偏頗想法，反而成為阻礙國家土地整體通盤考量的阻礙。

（作者為南投國姓國中校長）

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