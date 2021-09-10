自由廣場》國家先賢堂 提升國族凝聚力

◎ 許正旺

羅馬萬神殿（義大利語Pantheon）是哈德良於西元一一七年至一三八年重建，西元六零九年東羅馬帝國皇帝將萬神廟獻給教宗博義四世，後者將之更名為「聖母與諸殉道者教堂」（Santa Maria ad Martyres），此為今日萬神殿的正式名稱。自文藝復興時期以降即成為偉人的公墓，包括了義大利著名的藝術家拉斐爾和阿尼巴雷·卡拉齊等人。

巴黎先賢祠（法語Panthéon）最初是法王路易十五興建的聖日內維耶大教堂，西元一七八九年完成。教堂竣工恰逢法國大革命，革命政權將教堂改為埋葬「偉大的法國人」陵墓。歷經數次變遷，現在成為法國最著名的文化名人安葬地，包括伏爾泰、雅克·盧梭、維克多·雨果、瑪麗·居里及大仲馬等國家先賢。

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中正紀念堂民國六十九年落成啟用，正面臺階中間為中華民國國徽圖案的丹陛，在中國傳統建築上，只用於宮殿或廟堂。而其牌樓設計及其牌坊規制是「五門六柱十一間」規格，與古代皇陵前「神路」建築的牌樓相同，是中國傳統建築中的最高等級。仿效北京天壇的琉璃瓦八角攢尖頂頂蓋造形，在在都見證國民黨在強人政治（小蔣在位）下，阿諛奉承的造神醬缸文化。如此準帝王陵寢的設計，在五千年帝王史中拍馬屁似地蓋在天子腳下（博愛特區旁），而非坐落在郊區，捧蔣尊父與造神之風讓人傻眼。

近日促轉會說明中正紀念堂轉型重點，主軸是「反省威權之歷史公園」，兩大轉型方向為「改造威權空間」、「重構紀念敘事」，另外將有三大處置措施，包括「大廳銅像應予移除」、「堂體功能及外觀應予改造」、「園區整體崇拜軸線應予破除」。

大廳銅像的移除因無涉國定古蹟指定範疇，按理應不難處置。但前述整體鋪設格局，含兩廳院對稱兩旁、左右擺設，與建築本體基座墊高的祭壇型式，並非僅是修改外觀就能破除崇拜軸線的，徒令促轉會原地踏步三年、才貓叫似地勇推「反省威權」。然而這已是上個世代整體社會都耳熟能詳的口號！

將中正紀念堂轉型改建為「國家先賢堂」，讓園區整體崇拜軸線進化為世代子孫見賢思齊的勵志軸線，方是提增國族凝聚力與國家認同感的上策。

（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）

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