自由廣場》體育節三點思考

◎ 余宗龍

九月九日為「國民體育日」，今年台灣健兒在東奧賽場上表現優異鼓舞人心，各界對運動發展的關心前所未見。值此同時，個人提出下列三個方向，期望開啟運動新紀元：

一、促體育署升格：體育署是隸屬於教育部下的三級單位，預算規模小且編制人力不足，難以兼顧競技運動、學校體育、國際事務，並且還要輔導運動產業發展。若層級拉高便可產生外溢效應，可以跟經濟部、財政部、外交部、交通部、衛福部、文化部等部會做直接溝通，推動運動產業、運動外交、運動觀光、預防醫學、運動類戲劇、電影等，擴大運動在生活中普及的範圍，吸引更多民眾投入，創造就業機會，形成正向循環。韓國就將運動、觀光、與文化資源整合，設立「文化體育觀光部」；英國的「英國數位、文化、媒體暨體育部」也有異曲同工之妙。

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二、優化學習平台：運動員的學習和就業問題一直是個難解的課題。與企業界接觸後發現，其實他們很喜歡任用有運動專長或是背景的員工，譬如：有團體運動項目（如：籃、排、棒球）背景的員工，通常具備分工合作的團隊精神；單人項目運動背景（如：田徑） 的員工，在自律上往往優於其他同仁。關鍵在於退役運動員必須具備職場所需的基本能力，才能取得入場券。

長期以來，學生運動員由於專注備戰於練習、比賽，導致經常中斷學習，因此建議政府應積極協調各級學校和教育機構的線上教學平台，有系統性地彌補因為備戰各種賽事而中斷的課程。

三、增加體育課程：教育部實施SH150方案，建議學生每周運動量，應達一百五十分鐘以上。奧運激情過後，我們應思考當前國小、國中到高中的體育課每周僅兩節，有所不足。政府應積極盤點各校彈性課程使用方式或協助各項運動性社團，提高學生參與。

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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