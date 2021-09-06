自由廣場》外交新局的熱鬧與門道

◎ 陳永昌

日本國會日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員，上週四在臉書貼出活動報告：與美國駐日代理大使谷立言（Raymond Greene）舉行會議，針對台美日三方合作安全保障等議題交換意見。事涉敏感，除了現場不得拍照，貼文寫道無法透露太多具體細節，但強調會談內容「非常有意義」。

貼文中提及的兩位出席青壯派眾議員則是大有來頭，木原稔與薗浦健太郎，分別是現任與前任負責國家重大安全政策的首相補佐官。駐日代表謝長廷五月底邀請美國前任駐日代理大使楊舟（Joseph Young）在官邸餐敘，同席的薗浦健太郎正是促成日本援助台灣AZ疫苗關鍵人物之一。兩人同時在場，更加凸顯這場神秘會議的重要性。

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谷立言七月初卸下AIT台北辦事處副處長一職，轉任美國駐日代理大使，被日本媒體解讀為華府刻意展現美日團結一致抗中姿態，更有把台灣放進美日同盟架構下的戰略思考。谷立言到任後，八月上旬立即前往駐日代表處拜訪謝長廷，又馬不停蹄與古屋圭司等人開會，充分驗證日本媒體精準判讀，一步步穩健落實中。

延續川普取消台美交往限制前例，拜登政府四月上旬發布最新交往準則，鼓勵美國外交官會見台灣官員、前往台灣駐美代表處洽公，不僅侷限於華府，也涵蓋美國派駐世界各國大使館。楊舟大使三月初首開先例邀請謝長廷前往官邸交流，遂有謝長廷五月底回禮邀請楊舟餐敘；接任的谷立言循例拜訪謝長廷，確立良好互動模式，外溢效應又不斷複製蔓延。美國代理駐法國大使阿傑勒(Brian Aggeler)四月底邀請駐法代表吳志中赴官邸餐敘；美國駐匈牙利大使狄拉德(Marc Dillard)則在七月中旬邀請駐匈牙利代表劉世忠到官邸午宴。若不是近期Delta病毒株肆虐，一定會有更多美國駐外大使館跟進。

在美國帶頭下，日本立刻跟上腳步。駐美代表蕭美琴六月初應日本駐美大使富田浩司邀請，出席日本大使館華府石燈籠點燈儀式，無形中增加蕭美琴與各國駐華府重量級外交官公開互動機會，也是另一種形式突破。

長年以來，備受打壓矮化的台灣外交官員，一直被排擠在駐在國外交使節團之外，無法與各國同儕正常交流。在美國國務院與日本外務省大開綠燈後，以全球美日大使館為突破口，台灣外交官身分與待遇終於回復應有樣貌，見到想見的人時間與場合變多，各式各樣連結與新機會應運而生！

（作者為企業專業經理人）

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