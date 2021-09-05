自由廣場》給宜蘭監獄與阿緯按讚

◎ 胡文琦

大學指考放榜，現年四十四歲、服刑已二十年的受刑人「阿緯」，為了鼓勵兒子用功讀書，決定親自做榜樣，經過三年苦讀，今年錄取某國立大學，也正在申請假釋出獄，浴火重生地成為一名大學新鮮人。

據悉，阿緯當年犯案被捕羈押時，兒子還沒滿周歲。近年，眼見正在讀大學的兒子似乎沒有很認真地在課業上面努力，於是決定要做兒子的榜樣，還進一步與兒子約定，「爸爸陪你一起唸書，至少要把大學文憑拿到手」。

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由於阿緯平時表現良好，且又有上進心，宜蘭監獄的典獄長特別指派了教區的教誨師幫忙指導課業，並督促學習進度，更幫他報名大學指考。有了先前打下的基礎，再加上一對一的教學協助，阿緯突飛猛進，一舉錄取了國立大學。

這個浪子回頭金不換的整個過程，值得法務部好好參考。一方面阿緯已經為了自己當時所犯下的錯負責，二則因為他自己與家人都沒有放棄，乃至獄方願意給他一個機會，在在讓阿緯可以有一個不一樣的人生下半場，而不是落入惡性循環。

對於此番宜蘭監獄正、副典獄長沒有傳統公務人員「多一事不如少一事」的保守心態，而願意給予阿緯額外但合乎法理情的正向教化努力，我們應該好好的給他們鼓勵一下。

（作者為前中國國民黨發言人）

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