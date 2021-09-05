自由廣場》評鑑零成立與國賠法修正

◎ 吳景欽

行政院會議通過國賠法修正草案，其中國家於法官、檢察官執行職務致侵害人權的賠償責任，從原先僅限於犯刑事之罪經判決確定，擴及於受免職或撤職處分確定者。如此的修正，真有意義嗎？

依國賠法第十三條，有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務之罪，判決有罪確定者，國家才有賠償責任。之所以有如此高的門檻，目的在使法官、檢察官無後顧之憂，致能保持其職務的獨立性。

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而法官、檢察官會涉及的職務犯罪，當以刑法第一二四條的枉法裁判罪、第一二五條第一項第三款的濫權追訴罪為主要。惟此等罪名，以故意為限，且在法條文字具有多義性及自由心證下，即便有罪確定判決因再審而翻案，也無法指責是故意枉法、故意濫權起訴。也難怪，自一九八○年國賠法制訂以來，這第十三條，從未被適用。

故此次草案，就增加法官、檢察官因職務侵害人權，就此受免職或撤職的懲戒處分確定者，亦列入國賠的範疇。如此的修正，或在於法官、檢察官因職務而被起訴、定罪的難度極高，但至少也會受到行政懲處，自可因此使聲請國賠的門檻降低。

只是對法官、檢察官的懲處，最主要是法官、檢察官評鑑委員會所為的個案評鑑。惟於法官法裡，列有諸如法律見解、顯無理由等不付評鑑的事由，再加以委員會的十三名委員，檢審辯有七人、社會公正人士僅為六人，又為司法院、法務部所自行遴選，是否外部性，一直是個疑問。更麻煩的是，專門審理法官、檢察官懲戒的職務法庭，雖是由三位法官加上二位參審員組成，但就算不論參審員，亦是由司法院遴選的問題不談，光以人數，還是難擺脫自己人審自己人的道德風險。

則在如此的懲處結構下，從去年實施人民直接聲請評鑑的新制以來，竟創下完美的零成立。如果都不付評鑑，自也無移送職務法庭而受最重的免職、撤職處分之可能。故國賠法就算修法擴張，實也僅具有宣示意義。

故無論是法官、檢察官評鑑委員會，還是職務法庭，其組成都應採陪審制，既能避免瓜田李下之質疑，司法也能受民主的監督。

（作者為真理大學法律系所副教授、刑事法研究中心主任）

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