自由廣場》入境檢疫不應製造相對剝奪感

◎ 楊雯婷

因應Delta變異株，指揮中心於六月廿五日公告提升版入境檢疫措施：一、「重點高風險國家」入境旅客（過去十四天旅遊史、含轉機），入境後一律入住集中檢疫所十四天，不需支付檢疫所及採檢費用。二、有前述國家旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所十四天。

筆者一直不甚理解這樣區別規定背後的意義。入境高風險和非高風險國者的檢疫方式實質上根本沒有差別，都是關好關滿兩週 （入境隔天起算），三採陰性才能出來。唯一不同在於，前者檢疫費用政府買單。檢疫所自費入住一人一晚兩千元，而防疫旅館則介於兩千到五千不等，以最低價來算，十五晚也要三萬元，上述費用仍是單人，若是攜家帶眷將達十萬元。

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看到新規定的當下，可以想像許多人當下的直覺想法是，那透過轉機入境高風險國家，不就省一大筆錢了？果然數日後便有報導，有美國返台之民眾為省下檢疫費用特地於英國轉機，當時指揮官陳時中僅以「這樣划算嗎？」回應，表示這麼做不值得，後續亦無任何政策調整。

個人以為，如此的態度實在不妥。首先，政策已產生顯而易見的相對剝奪感，平平接受一樣的隔離處置，為何一者免費一者要高額費用？再來，以划算嗎回應，似太過傲慢和消極；並非所有歸國者都經濟富裕。筆者認識的許多留學生都背有學貸，日常開銷都是能省則省，三五萬著實是筆大數字，許多人回國時選擇不鑽漏洞，是不想對台灣防疫造成風險，而非陳時中以為的比較划算。

筆者認為，成功的防疫應建立在合理的規定，而非人性的期待；目前的入境檢疫措施，在費用上已創造出相對剝奪感，從而可能導致更多人設法轉機入境到高風險國家。在此建議指揮中心，重新檢視現行檢疫費用規劃的合理性，勿用政策上的瑕疵去考驗公民維持操守的定力。

（作者是荷蘭萊登大學法學院研究生）

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