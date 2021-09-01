自由廣場》（鏗鏘集）這是什麼「時代」？需要什麼「力量」？

◎ 李敏勇

台灣因國家定位、定性不明，政黨並非正常國家的左右，而是統獨光譜。民進黨、中國國民黨是兩大政治勢力，另有其他政黨可以永遠也在政治領域競逐。時代力量是太陽花運動浪潮而起，初起時晨曦亮眼，但因成員不盡同心同力，並未升起艷陽之光。

政黨是競逐政治力量的團體，民主時代政治人物的權力取得來自人民，而政治人物的「我要」競逐本質，路線之爭與權力之爭是表裏，不像經濟有合理性，也不像文化有合情性，常是「力」的拚搏。新興政黨常因成員扞格而未能壯大，不盡能順利發展。

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民進黨於戒嚴時期即蓄積台灣被外來統治權力宰制的反撲力量，又有黨外時代累積的政治能量，加上美麗島事件傷痕換來的勳章，先馳得點，成為相對中國國民黨最大的政治力量。儘管黨內也頗多相互芥蒂，不少重要成員脫離，但仍能維繫包含不同派系成員，而且已二次四任執國家大政，雖被多所批評，但仍為代表性的台灣政黨。

權力使人腐化，絕對權力絕對腐化，誠然！中國國民黨被看破手腳，近乎被唾棄於執政之途，但地方權力競逐，仍有勢力。以避免民進黨腐化為由，本土新興政黨紛起，但距離正常國家、台灣政黨在台灣國家條件競逐，仍有未逮。這是台灣進入民主化，但國家尚因「中國國民黨」存在、「中國意理」未除的時代；這也是發展但不均衡的時代。

這樣的時代，台灣除了民進黨以外，需要另外的本土政黨，增加政治力量，但不是以消滅民進黨奪取政治權力為目標、沒有台灣國家願景的投機力量。野百合世代已進入民進黨，成為中堅力量。此時，台灣需要青年層政治力，一種進步力量。正常國家政黨，中間偏右重民族保守價值，重自由發展；中間偏左重社會進步價值，崇尚公平正義，台灣也需要這種政治力量，以及求發展平衡，並兼政黨政治正常化。

時代力量作為太陽花運動孕育的新興政黨，若欲繼續發展，應思考問題與機會，重新定位。一九八○後世代淑世青年、台灣都市化地域交織的領域、婦幼或是重要視野所在。一個或許小而美的政黨也能發展關鍵政治力。在中國國民黨真正在台灣被邊緣化以後，真正的偏左政黨才有壯大條件。在台灣國家正常化後，向右向左都是台灣人的自由，政治的左右制衡才是政黨政治願景。

（作者是詩人）

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