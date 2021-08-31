自由廣場》台、印利益交換的關鍵

◎ 李昭賢

拜讀投書〈「民主製造」台印合作，起風了！〉一文，我有不同的看法。

民主國家印度的確是台灣拓展南亞影響力的機會，但我不認為台灣中小企業積極進入印度設廠便是合作，畢竟台灣過去不是沒有中小企業進入印度的市場。失敗的例子，我在興大南亞與中東中心時期，便聯繫過至少兩位中小企業家。悶頭往印度市場裡衝，不是辦法。能否真正跟印度合作，重點是要如何讓印度重視台灣的中小企業。

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國際政治強調的是利益交換與實質影響力。如同林博士在〈民主製造台印合作〉一文中所示，製造業需要大量的能源做為後盾，印度當然會選擇有能源的國家對其開放市場。然而，台灣的優勢不在能源，且一味強調「民主自由」，這樣的利益和籌碼稍嫌薄弱。要怎麼從日、韓、東協國家中脫穎而出，讓印度跟台灣合作，關鍵不在資源，而在「台灣的角色」。

印度的仇中態度，展現在拒絕加入ＲＣＥＰ及一帶一路，中印邊境的對峙及國內日益增長的抵制中國貨情緒。台灣做為民主自由且獨立自主的國家，剛好是中國的背上芒刺，光是以「台灣的角色與立場」，便足以吸引印度認真與台灣交換實質的利益。只要印中衝突情緒一日存在，印度便有必要跟台灣合作，做為制衡中國的槓桿。這才是台灣能跟印度交換利益的關鍵。

（作者為中興大學國際政治學博士）

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