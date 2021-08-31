自由廣場》賀錦麗星越行 串聯抗衡中國

◎ 林逸民

美國的全球戰略越顯清晰，外界原先即猜測自阿富汗撤軍用意，有助聚焦、專注於印太對抗中國，而在美國正進行阿國撤離工作的同時，副總統賀錦麗更風塵僕僕訪問新加坡、越南，等於明確宣示美國的戰略方向，撤軍用意已不言自明。

賀錦麗在新加坡的行程，會見新加坡史上首位馬來族籍、穆斯林的女總統，以及總理李顯龍，前者強調美國與新加坡的人權共同價值，後者代表兩國實質上的緊密合作；之後參觀新加坡樟宜海軍基地，並登上美國獨立級、近岸戰鬥艦塔爾薩號。

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樟宜海軍基地是美軍時常停泊的重要據點，近岸戰鬥艦的設計概念是較廉價、小型、快速、吃水淺、可靈活因應不同戰鬥任務，正是為了針對中國的許多騷擾性作戰，以及諸多可能的不對稱作戰而生。賀錦麗參訪的象徵意義不言可喻。

新加坡在言詞上總是對中國禮讓三分，使得部分國際觀察家認為新加坡在美中之間遊走，但以和為貴、不撕破臉只是亞洲人習性，實際上，新加坡與中國的明爭暗鬥已經相當激烈，尤其中國一帶一路計畫意圖打通泰南克拉地峽，威脅新加坡的命脈，使星國不得不實質走向全面靠美，反制中國。

賀錦麗隨後訪問越南，由於越南與中國矛盾更深，在南海有直接衝突，雙方也就直接在字面上直稱美國要協助越南對抗中國「霸凌」，捍衛越南的南海主權，並將派遣美國海巡船艦協助越南抵抗中國；在防疫方面，再增加提供一百萬劑輝瑞疫苗，總計捐贈越南達六百萬劑，使得中國連忙稱也要提供兩百萬劑疫苗。

正當賀錦麗巡迴星越，鞏固印太戰略盟友，在美國國內，芝加哥全球事務委員會調查發現：六十九％美國人支持美國承認台灣為獨立國家，六十五％支持台灣加入國際組織，五十七％支持簽署美台自由貿易協定。

美國不僅共和、民主兩黨政策延續，抗中保台也已經是美國人民的共識。台灣可對國際大局有堅定信心，自立自強並聯合印太地區眾多盟友國家，扮演重要戰略角色。

（作者為福和會理事長、醫學博士）

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